Miền Trung mưa lớn đến bao giờ?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay 23.9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, riêng nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22.9 - 8 giờ ngày 23.9, có nơi trên 200 mm, như: TP.Vinh (Nghệ An) 252,8 mm, Sơn Lễ (Hà Tĩnh) 212,2 mm…

TP.Vinh ngập do mưa lớn ẢNH: CTV

Mưa lớn tại TP.Vinh đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Nhiều xe máy, ô tô chết máy khi di chuyển qua các tuyến đường này. Từ sáng sớm, nhiều trường học đã phải thông báo cho học sinh nghỉ học.

Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Vinh liên tục cập nhật thông tin các tuyến đường ngập nặng trên mạng xã hội để cảnh báo người dân tránh lưu thông qua lại khu vực này. Nhiều khu vực nước tràn vào nhà dân gây ngập sâu khiến đồ đạc, tài sản hư hỏng.

Dự báo, ngày và đêm 23.9, ở khu vực từ Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 24.9 mưa lớn ở khu vực Trung bộ có xu hướng giảm dần.

Lũ lên nhanh trên các sông tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, ngày 22.9, lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế lúc 4 giờ sáng nay là 3,7 m, trên báo động 2 (BĐ) 2 là 0,20 m; trên sông Mã tại Hồi Xuân lúc 21 giờ ngày 23.9 là 62,81 m, trên BĐ2 là 0,81 m; tại Cẩm Thủy là 20,30 m, trên BĐ3 là 0,1 m.

Trong khi đó, lũ trên sông Bưởi, sông Chu, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) đang lên. Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 11,38 m, trên BĐ2 là 0,38 m; sông Mã tại Cẩm Thủy 20,26 m, trên BĐ3 là 0,26 m; hạ lưu sông Mã tại Lý Nhân 10,74 m, dưới BĐ2 là 0,26 m; sông Chu tại Bái Thượng 18,45 m, trên BĐ3 là 0,45 m; hạ lưu sông Chu tại Xuân Khánh 8,94 m, xấp xỉ mức BĐ1.

Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Bưởi, sông Chu, hạ lưu sông Mã, sông Cả, sông La tiếp tục lên, sông Hoàng Long tiếp tục xuống chậm. Đến tối cùng ngày, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 12 m (BĐ3); sông Mã tại Lý Nhân lên mức 11 m (BĐ2), tại Giàng lên mức 6 m (trên BĐ2 0,5 m).

Cảnh báo, lũ sông Chu, sông Cả, sông La tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Chu ở trên mức BĐ1, hạ lưu sông Cả dao động ở mức BĐ1, hạ lưu sông La ở dưới mức BĐ1. Ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập lụt tại Ninh Bình giảm dần. Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.