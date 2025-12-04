[KHẨN] Cảnh báo lũ trên sông Cái Nha Trang, nhiều nhà dân lại ngập

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa sáng 4.12 phát đi cảnh báo lũ khẩn trên sông Cái Nha Trang khi mực nước tiếp tục tăng mạnh.

Lúc 7 giờ, mực nước tại trạm Đồng Trăng đạt 8,15 m, cao hơn báo động 1 khoảng 0,15 m, cho thấy diễn biến lũ phức tạp trên toàn lưu vực. Theo dự báo, trong 24 giờ tới, khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ có thể lên báo động 2 – 3.

Lực lượng cứu hộ P.Bắc Nha Trang tiếp cận nhà dân bị ngập trong sáng 4.12 ẢNH: X.K

Các vùng trũng thấp, ven sông và khu dân cư dọc sông Cái Nha Trang được cảnh báo đặc biệt, gồm: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Lâm, Diên Thọ, cùng khu vực Tây – Bắc – Nam Nha Trang và nội thành Nha Trang.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức cấp 2.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng cùng ngày tại thôn Trung (P.Bắc Nha Trang), nước đã tràn vào nhiều nhà dân. Do vị trí nằm sát sông Cái Nha Trang, khu vực này thường bị ảnh hưởng sớm mỗi khi nước sông dâng. Lực lượng chức năng P.Bắc Nha Trang đã có mặt để sơ tán các hộ dân bị ngập hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Nhiều hồ chứa tại Khánh Hòa tiếp tục xả tràn, nguy cơ ngập úng diện rộng

Một nhà dân ở P.Bắc Nha Trang bị ngập sâu do nước sông Cái dâng nhanh ẢNH: X.K

Trong bản tin cảnh báo thiên tai ngày và đêm 4.12, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cho biết toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to. Theo số liệu quan trắc 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến 50 – 120 mm. Một số nơi ghi nhận mưa đặc biệt lớn: Khánh Hiệp 200,3 mm, Sơn Thái 135 mm, Đa Nhim 134,4 mm, Khánh Phú 129,4 mm

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông dao động mạnh, xuất hiện lũ nhỏ. Riêng sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ đã lên mức báo động 1 – 2 và tiếp tục tăng.

Về hồ chứa, tổng dung tích của 64 hồ trên địa bàn hiện đạt 621,19 triệu m³ (82,6% thiết kế). Nhiều hồ lớn như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu đang tích nước 76 – 87% và đồng loạt vận hành xả điều tiết.

Dự báo trong ngày và đêm nay, Khánh Hòa tiếp tục nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lũ, ngập lụt và sạt lở.