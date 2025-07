Mưa như trút nước khiến đường phố Đà Nẵng ngập nặng

Ngày 6.7, thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Đà Nẵng, cho biết trận mưa lớn kéo dài vào đêm 5.7 đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị ngập nặng.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT đã triển khai ứng trực tại các điểm ngập, kịp thời phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua các đoạn đường ngập nước.

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào tối 5.7, một trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP.Đà Nẵng bị ngập nặng, giao thông ùn ứ cục bộ. Trước tình hình này, lực lượng CSGT TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng trực, hỗ trợ người dân và điều tiết giao thông.

Các tuyến phố Đà Nẵng "biến thành sông" sau cơn mưa lớn vào đêm 5.7 ẢNH: NAM THỊNH

Từ khoảng 18 giờ đến hơn 19 giờ cùng ngày, Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn kèm theo sấm chớp liên hồi, trải dài từ các khu vực ven biển đến nội đô. Nhiều tuyến đường như Núi Thành, Trần Phú, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh... bị ngập sâu từ 20 - 30 cm, khiến hàng loạt phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là xe máy.

Tại các điểm ngập nước, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã bố trí các tổ công tác có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đẩy xe bị chết máy, hướng dẫn di chuyển qua các tuyến đường an toàn hơn.

Nhiều phương tiện bị chết máy giữa dòng nước, người dân khổ sở lội nước, đẩy bộ qua các tuyến phố ngập sâu ẢNH: NGỌC HÂN

Chị Võ Thị Ánh Thu (trú P.Hòa Cường, Q.Hải Châu) cho biết: "Tôi đi làm về thì gặp mưa lớn, đường Núi Thành ngập sâu, sợ xe chết máy nên phải quay đầu đi đường vòng rất mất thời gian".

Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng lội nước, túc trực tại hồ Thạc Gián (TP.Đà Nẵng), nơi bị ngập sâu để hỗ trợ người dân đẩy xe, đảm bảo an toàn khi di chuyển qua khu vực ẢNH: NAM THỊNH

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, thông tin: "Do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, nhiều tuyến đường ở các P.Liên Chiểu, P.Thanh Khê và P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bị ngập cục bộ. Lực lượng CSGT đã huy động tối đa quân số, tổ chức ứng trực từ chiều đến tối 5.7, tập trung tại các điểm ngập để phân luồng, đảm bảo an toàn cho người dân".

Tại đường Hai Bà Trưng (P.Hội An, TP.Đà Nẵng), nhiều đoạn bị ngập sâu, lực lượng CSGT đã có mặt túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo phương tiện di chuyển an toàn ẢNH: NGỌC HÂN

Lực lượng vũ trang dầm mưa giải cứu dân

Trong khi đó, lực lượng vũ trang và cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, cứu một người đàn ông bị nước cuốn trôi khi qua khu vực ngập lụt.

Tối 5.7, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều tuyến phố và khu dân cư ở TP.Đà Nẵng bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, an toàn của người dân. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ các hộ dân tại khu vực ngập sâu.

Bộ CHQS TP.Đà Nẵng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân có nhà bị ngập sâu ẢNH: NAM THỊNH

Thượng tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.Đà Nẵng, cho biết vào đêm 5.7, khu vực kiệt 23 đường Hà Thị Thân (P.An Hải, TP.Đà Nẵng) mưa lớn gây ngập nặng, khiến người dân không kịp trở tay. Nhận được tin báo, lực lượng dân quân phường An Hải đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên chỗ cao, hạn chế thiệt hại về tài sản.

"Dù trời mưa to, nước ngập sâu, nhưng các chiến sĩ dân quân vẫn khẩn trương giúp dân với tinh thần trách nhiệm cao", thượng tá Trần Hữu Ích chia sẻ.

Khoảng 19 giờ hôm qua, người đàn ông ngoài 50 tuổi đi xe máy đến đoạn trước số nhà 573 Âu Cơ, gần chợ Thanh Vinh (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ bị nước lũ cuốn xuống kênh thoát nước dẫn ra khu công nghiệp Hòa Khánh. Lúc này, nước ngập khoảng 0,5 m và chảy xiết. Nạn nhân bị cuốn trôi gần 30 m, may mắn bám được vào một bụi cây ven kênh, trong khi chiếc xe máy bị nước cuốn mất. Người dân địa phương phát hiện vụ việc đã lập tức báo lực lượng chức năng.

Người đàn ông bị nước cuốn trôi, may mắn bám được vào một bụi cây... chờ lực lượng chức năng đến giải cứu ẢNH: NGỌC HÂN

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng đã điều động lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Khoảng 15 phút sau, nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn, trong tình trạng hoảng loạn nhưng không bị thương tích nặng.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục rà soát các khu vực ngập sâu để có phương án kịp thời hỗ trợ người dân trong những ngày tới, đồng thời chính quyền TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào thời điểm mưa lớn, nước ngập nhằm bảo đảm an toàn.