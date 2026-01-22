Clip 'triệu view' giải cứu hoa cúc mâm xôi nở sớm trước Tết Bính Ngọ ở Chợ Lách

Ngày 18.1, nhóm của anh Nguyễn Phương Duy (34 tuổi) từ TP.HCM về xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tham quan, định quay clip ghi nhận không khí chuẩn bị tết ở thủ phủ hoa miền Tây. Đến nơi, đập vào mắt họ là những vườn hoa cúc mâm xôi nở vàng rực. Trời nắng to, hoa nở bung hết cỡ cần được giải cứu. Giữa vườn hoa rực rỡ đang độ đẹp nhất là dáng đi thất thểu của những người nông dân.

Bất lực vì hoa cúc mâm xôi tết nở sớm

"Còn gần 1 tháng nữa mới tới tết nhưng giờ hoa nở hết rồi. Thương lái đặt cọc để mua hoa hé nụ thôi nên chúng tôi phải trả cọc, giờ không biết bán hoa cho ai", ông Tư Đèo (80 tuổi), người dân ở xã Chợ Lách, rớm nước mắt nói khi đang đứng giữa vườn hoa gần 2.500 chậu của mình.



Anh Duy (bên trái) cùng ông Tư Đèo trong clip giải cứu hoa cúc mâm xôi Ảnh: NVCC

Cách nhà ông Tư Đèo không xa là vườn hoa của vợ chồng trẻ Trung Hiếu (22 tuổi). Gia đình anh Hiếu trồng hoa tết gần 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh hoa nở sớm như năm nay.

Năm ngoái, gia đình anh Hiếu trồng hoa có lãi. Thừa thắng xông lên, anh Hiếu vay mượn thêm để mua giống, thuê đất làm vườn, chàng trai trẻ nuôi mộng khởi nghiệp nghề trồng hoa tết trên quê hương nhưng giờ đứng trước nguy cơ mất trắng. Trong số 10.000 chậu hoa cúc mâm xôi đã nở bung bét, anh Hiếu đã phải bỏ đi gần 2.000 chậu vì bị cháy lá, không đạt để bán tết.

"Năm nay thời tiết không thuận lợi. Đến cuối năm rồi mà trời vẫn thường xuyên có mưa. Mưa tạnh, nắng lên gay gắt lại làm cho hoa cúc mâm xôi nở nhanh hơn", anh Hiếu vừa dứt lời, một cơn mưa ập xuống bất ngờ hôm 20.1.

Mẹ của Trung Hiếu bật khóc Ảnh: NVCC

Không riêng gia đình Trung Hiếu và ông Tư Đèo, nhiều hộ dân trồng hoa ở xã chợ Lách cũng rơi vào cảnh tương tự. Trong khi các loại hoa tết khác vẫn đang phát triển đúng vụ thì riêng hoa cúc mâm xôi nở sớm. Đây là một trong những loại hoa chủ lực người dân nơi đây trồng để bán dịp tết.

Vậy là thay vì ghi nhận không khí phấn khởi của nông dân làng hoa. Những clip của nhóm bạn anh Phương Duy hướng đến việc giải cứu hoa tết. Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội với những clip "triệu view", hàng chục nông dân trong đó có Trung Hiếu, ông Tư Đèo đã bán được hoa nở sớm. Nụ cười đã xuất hiện trên môi mọi người.

Giải cứu hoa tết

Sau 2 ngày, ông Tư Đèo đã bán hết vèo vườn hoa của mình. Giá mỗi chậu là 60.000 đồng, rẻ hơn 1/3 so với việc bán đúng dịp tết. Có người đánh xe tải đến nơi lựa hoa trực tiếp, có người ở tỉnh xa mua online nhờ vận chuyển. Ông Tư và các con, hàng xóm xúm nhau lại lựa hoa, đóng gói, gửi đi khắp nơi.

Vợ chồng Hiếu mong bán được hết số hoa trong vườn với giá rẻ để vớt vát tiền vốn Ảnh: NVCC

Trả ơn những chàng trai từ TP.HCM đến, ông Tư cầm dao lật đật ra vườn chặt buồng dừa mời cả nhóm uống nước. Ông bật khóc nói với nhóm của anh Duy: "Vườn tôi xưa trồng trái cây nhiều lắm nhưng vì nước nhiễm mặn nên không ra trái. Chuyển sang trồng hoa thì cũng phải dựa vào thời tiết, may năm nay nhờ có các chú đây".

Còn Trung Hiếu, chỉ sau khoảng nửa ngày các clip về vườn hoa của mình được chia sẻ lên mạng xã hội, anh phải thức đến 2 giờ sáng để nghe điện thoại đặt hàng. Sau 2 ngày, Trung Hiếu bán được khoảng 1.500 chậu và vẫn còn khoảng hơn 6.000 chậu nữa.

"Từ Cà Mau, Đắk Lắk, TP.HCM... khắp nơi gọi đến hỏi mua hoa", Hiếu kể và cho biết vì vườn của anh có số lượng nhiều, lá của hoa không được đẹp so với các vườn khác nên chỉ bán giá 30.000 đồng/chậu.



Vườn hoa tết nở sớm cần được giải cứu Ảnh: NVCC

Mỗi chậu hoa nở bung, xòe ra to tròn gần cả mét, mất hơn nửa năm để chăm sóc bán giá rẻ, nông dân chỉ mong vớt vát được ít tiền vốn trả tiền phân, thuốc và thuê đất trồng.

Hiện tại, hoa cúc mâm xôi nở sớm ở xã Chợ Lách vẫn còn nhiều. Phương Duy và những người bạn vẫn miệt mài đến từng nhà hỏi thăm hoàn cảnh, quay clip giới thiệu để giúp nông dân bán hoa.

"Hiện tại, việc bán lẻ hoa gửi đi xa gặp khó khăn vì đơn vị vận chuyển yêu cầu phải gói hoa bằng bìa giấy cứng nhưng bà con ở đây không tìm mua được. Các chủ vườn ở đây tha thiết bà con gần xa có thể đến trực tiếp để mua hoa", anh Duy chia sẻ.