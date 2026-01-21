Cúc mâm xôi nở sớm ở miền Tây: Phong trào giải cứu hoa tết lan khắp nơi

Những ngày giữa tháng 1.2026, không khí Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu rộn ràng, nhưng nhiều làng hoa lớn ở miền Tây lại đối mặt với nỗi lo chưa từng có vì hoa cúc mâm xôi nở sớm hàng loạt, nguy cơ ế ẩm ngay trước vụ cao điểm. Trước tình cảnh hoa nở sớm, không chỉ chính quyền địa phương mà người dân ở nhiều tỉnh, thành đã chung tay tìm đầu ra, giải cứu hoa tết cho nhà vườn.

Bí thư xã livestream giải cứu hoa tết

Trưa 17.1, tại khu vực trồng cúc mâm xôi rộng hàng chục hec-ta ở xã Long Thới (nay là xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long), không khí thu hoạch vẫn nhộn nhịp. Người dân tất bật bó hoa, đóng gói, chuyển hàng cho khách. Tuy nhiên, khác với mọi năm, thay vì chờ thương lái đến tận ruộng đặt cọc, dọc các luống hoa được dựng lên nhiều quầy bán có mái che, trang bị thiết bị ghi hình để phục vụ bán hàng trực tuyến.

Vườn hoa cúc mâm xôi của người dân Chợ Lách nở sớm ẢNH: CTV

Các buổi livestream diễn ra tại vườn, có sự tham gia của nông dân, nhà sáng tạo nội dung số và lãnh đạo địa phương. Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách, trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và hỗ trợ người dân chốt đơn tại chỗ.

Theo bà Oanh, mỗi năm, Chợ Lách cung ứng khoảng 2,5 triệu sản phẩm hoa tết, trong đó cúc mâm xôi chiếm gần một nửa. Riêng năm nay, thời tiết diễn biến bất lợi khiến khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi nở sớm, gây khó khăn lớn cho việc tiêu thụ.

Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách, đến tận vườn của nông dân để livestream giải cứu hoa cúc nở sớm ẢNH: CTV

"Cúc mâm xôi cần khoảng 6 tháng chăm sóc, chi phí cao, công sức nhiều. Việc nở sớm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người trồng hoa", bà Oanh nói. Trước thực tế đó, địa phương phối hợp với doanh nghiệp, các nền tảng số và nhà sáng tạo nội dung tổ chức livestream bán hoa lưu động, giúp nông dân thu hồi phần nào chi phí sản xuất. Chỉ trong vài giờ, điểm livestream tại Chợ Lách đã bán được hơn 1.000 giỏ hoa.

Chị Phạm Thị Huệ Tú, ngụ xã Chợ Lách, cho biết gia đình trồng 900 giỏ cúc mâm xôi phục vụ tết. Những năm trước, thời điểm này thương lái đã đặt cọc với giá khoảng 170.000 đồng/cặp, nhưng năm nay vườn hoa của chị vẫn chưa có đơn hàng. "Lần đầu livestream tôi khá run, nhưng chỉ trong buổi sáng đã bán được hơn 100 cặp với giá 200.000 đồng/cặp", chị Tú chia sẻ.

Người dân nhiều tỉnh chung tay giúp sức

Không chỉ Chợ Lách, làng hoa Sa Đéc (P.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo Hội Nông dân phường Sa Đéc, do thời tiết lạnh bất thường rồi chuyển sang nắng nóng, khoảng 120.000 chậu cúc mâm xôi phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã nở sớm. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các TikToker tổ chức nhiều phiên livestream bán hoa, hỗ trợ nhà vườn tìm đầu ra. Riêng một buổi livestream ngày 19.1 đã tiêu thụ được khoảng 1.600 chậu cúc mâm xôi.

Do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiều vườn hoa ở Sa Đéc cũng nở sớm ẢNH: THANH QUÂN

Phong trào "giải cứu" hoa tết không chỉ dừng lại ở các vùng trồng hoa mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang nhiều tỉnh, thành khác. Tại tỉnh Tây Ninh, chị Lê Thị Ngọc Bích (35 tuổi) đã mở điểm bán hoa trên đường Nguyễn Trãi (P.Tân Ninh, Tây Ninh), trực tiếp vận chuyển hoa từ các nhà vườn miền Tây về tiêu thụ. Tính đến tối 19.1, chị Bích đã bán ra thị trường 3.400 chậu hoa với giá chỉ 100.000 đồng/cặp, ngay trong sáng 20.1, chị Bích tiếp tục nhập thêm 1.600 giỏ hoa cúc mâm xôi.

Điểm giải cứu hoa tết ở P.Tân Ninh (Tây Ninh) ẢNH: CTV

"Tôi thấy trên mạng xã hội nhiều nhà vườn gặp khó vì hoa nở sớm nên chủ động liên hệ hỗ trợ. Nông dân mừng lắm. Tôi cũng không nghĩ người dân ở Tây Ninh lại đồng lòng giúp sức đến vậy, mấy hôm nay hoa vừa về là người dân đến mua chật kín điểm bán luôn, thậm chí còn không kịp chuyển hoa xuống xe", chị Bích chia sẻ. Nhiều người dân Tây Ninh không chỉ mua hoa trang trí mà còn xem đây là cách san sẻ khó khăn với nhà vườn miền Tây.

Từ những ruộng hoa ở Chợ Lách, Sa Đéc đến các điểm bán tự phát ở Tây Ninh, chuyện giải cứu hoa tết đã cho thấy tinh thần tương thân tương ái lan tỏa trong cộng đồng. Không chỉ giúp nông dân giảm bớt thiệt hại trước mắt, những cách làm mới như bán hàng qua nền tảng số còn mở ra hướng đi bền vững hơn, giúp người trồng hoa từng bước thoát khỏi cảnh "được mùa, mất giá" trong những mùa tết sau.