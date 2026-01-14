Bất ngờ giá hoa cúc mâm xôi giảm mạnh, vì sao?

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày gần đây, số lượng hoa cúc mâm xôi từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM tăng mạnh. Hầu hết các cửa hàng bán hoa tươi cây cảnh trên khắp thành phố đều có cúc mâm xôi, lớn nhỏ đủ loại với giá hợp túi tiền của nhiều người. Giá bán lẻ cúc loại nhỏ khoảng 40.000 - 50.000 đồng/chậu, loại trung từ 70.000 - 85.000 đồng/chậu và loại lớn 100.000 - 110.000 đồng/chậu.



Giá hoa cúc mâm xôi bất ngờ giảm mạnh vì nguồn cung tăng đột biến do mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên khiến hoa nở sớm ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, tại các khu vực bán hoa lớn như đường Thành Thái (Q.10 cũ) hay đường Nguyễn Hữu Thọ (Q,7 cũ) số lượng hoa cúc về nhiều và giá cũng giảm mạnh. Đại diện một số cửa hàng cho biết, giá bán sỉ các chậu cúc loại đại chỉ còn 300.000 đồng/cặp, so với 2 - 3 tuần trước giá hoa cúc giảm 30 - 40%; các sản phẩm loại nhỏ còn giảm mạnh hơn 40 - 50%. Nguyên nhân do hiện nay vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết, trong khi đó đã qua đợt cao điểm mua hoa trang trí cho các hàng quán. Người tiêu dùng bình thường thì vẫn đợi gần tết mới mua để trang trí nhà cửa. Chính vì vậy, sức tiêu thụ khá chậm trong những ngày gần đây.

Cúc mâm xôi từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM tăng mạnh, giá giảm sâu ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, nguồn cung hoa cúc mâm xôi bất ngờ tăng mạnh. Tại làng hoa Cái Mơn của tỉnh Vĩnh Long (Chợ Lách, Bến Tre cũ), do mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên nên hoa nở sớm và đồng loạt khiến nhà vườn không kịp trở tay. Ngoài số lượng nhà vườn chủ động trồng và cho nở sớm để phục vụ thị trường dịp tết Dương lịch thì thời điểm này, cúc mâm xôi nở sớm hơn từ 15 - 20 ngày so với cao điểm tiêu thụ. Do vậy, nhiều nhà vườn đang có nguy cơ không bán được hoa và đối mặt với khả năng thua lỗ. Nhiều cửa hàng tha thiết kêu gọi người tiêu dùng mua hoa sớm để ủng hộ các nhà vườn trồng hoa nhằm giảm thiểu rủi ro vì thời tiết bất lợi.

Không chỉ ở Chợ Lách mà nhiều làng hoa ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước đều đối mặt với khó khăn do thời tiết bất lợi. Nhiều nhà vườn trồng mai ở các tỉnh thành Nam bộ cũng đau đầu vì hoa nở sớm hơn bình thường cả tháng.