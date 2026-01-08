Hoa tết tấp nập xuống phố, giá không tăng

Hoa tết tưng bừng đón xuân sớm

Trên những con đường hướng vào trung tâm TP.HCM như Nguyễn Hữu Thọ, Mai Chí Thọ hay Thành Thái… gần đây mỗi ngày thêm rực rỡ theo số lượng hoa kiểng tết đổ về ngày một tăng.

Sắc xuân ở "chợ hoa kiểng" trên đường Thành Thái (Q.10 cũ) tuần này thêm đa dạng khi số lượng sản phẩm gia tăng về số lượng, chủng loại và kích cỡ... Các chủ shop đang chuẩn bị nguồn hàng cho những ngày cao điểm sắp tới nên không khí hết sức nhộn nhịp. Trong tiết trời se lạnh do không khí lạnh từ phía bắc tràn về, nhiều người dân TP.HCM cũng tranh thủ dạo chợ, ngắm hoa và "rước xuân về nhà" sớm. Chị Xuân, đại diện cửa hàng AQ Garden, giới thiệu: Cúc mâm xôi loại lớn mới về, hoa rất đều và đẹp, giá chỉ 320.000 đồng/chậu. Năm nay có nhiều giống mới như cúc Hà Lan, Hàn Quốc với nhiều màu sắc rất đẹp và giá tốt. "Năm nào shop tôi cũng đưa hàng về từ trước tết tây vì nhiều người dân có sở thích chơi tết sớm. Tuần nào cũng có hàng mới về và càng gần tết sức tiêu thụ tăng, lượng hàng lên đến 2 - 3 chuyến mỗi tuần. Nếu mua số lượng lớn từ 5 cặp trở lên sẽ tính giá sỉ, tốt hơn cho khách. Anh có thể đặt trước để khi nào có hàng mới về bên tôi sẽ báo và giao tận nơi. Sắp tới bên tôi sẽ về thêm nhiều loại như cây trạng nguyên, kim ngân lượng, tắc", chị Xuân nói.

Nhiều khách hàng mua hoa tết sớm ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự, trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7 cũ), lượng hoa kiểng tết đổ về ngày một tăng, "xuân" tràn ra cả vỉa hè. Một chậu hoa cúc mâm xôi cỡ đại được chào giá 350.000 đồng; những loại nhỏ hơn từ 300.000 - 120.000 đồng/chậu.

Bên cạnh là các loại hoa giấy, kiểng lá, sen, tắc, xương rồng… Nhưng nổi bật nhất vẫn là những cây bưởi Diễn lá xanh tươi tốt, còn quả thì vàng ươm đầy cành nặng trĩu. Chị Nguyễn Xuân Trang, chủ vườn kiểng Hoa Thiên, cho biết năm nay phía bắc lạnh sớm nên chị chủ động nhập hàng về từ nửa cuối tháng 12.2025 để cây làm quen với khí hậu TP.HCM và chăm bón đúng cách giúp khách chơi cây kiểng lâu hơn. "Các nhà vườn Hưng Yên có nhiều năm kinh nghiệm nên dù thời tiết bất lợi nhưng cây bưởi năm nay rất tươi tốt và trái to, đều, đẹp. Quả bưởi vàng tươi, da cứng chắc nên anh có thể yên tâm chơi tết. Khách cửa hàng tôi mấy năm qua để cây tới tháng 2 âm lịch vẫn đẹp. Tôi cũng mới giao cho khách quen ở gần đây 2 chậu loại trung và 4 chậu loại nhỏ", chị Xuân Trang mở điện thoại để đưa hình chứng minh các sản phẩm vừa giao cho khách.

Ngoài bưởi Diễn, vườn kiểng này còn có nhiều loại hoa kiểng tết khác như tắc, cúc mâm xôi… Theo chị Xuân Trang, năm nay vườn vẫn giữ giá như các năm trước. "Hiện tại xu hướng thị trường thế nào cũng không dám chắc vì còn khá sớm. Khoảng 20 ngày trước tết thì thị trường mới sôi động", chị dự báo.

Dù thời tiết bất lợi nhưng năm nay bưởi Diễn về TP.HCM nhiều và rất đẹp ẢNH: CHÍ NHÂN

Còn trên đường Mai Chí Thọ (Q.2 cũ) những năm qua nổi tiếng với những gốc bưởi Diễn cổ và bonsai. Nhiều chủ vườn cho biết, giá cả năm nay không có biến động nhiều so với những năm trước vì mặt hàng này giá trị tương đối cao, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/gốc, do vậy lượng khách hàng khá ổn định. "Lá xanh tươi, quả vàng rực, chỉ cần treo thêm một số vật trang trí màu đỏ nữa là sẽ thấy cả một trời xuân rực rỡ", chủ vườn cười nói.

Theo nhiều chủ shop hoa, giai đoạn trước tết tây hàng về nhiều và thị trường khá sôi động vì nhu cầu trang trí Noel và tết tây hiện nay khá cao. Giai đoạn hiện tại, sức mua chậm lại vì vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết ta, thị trường sẽ bắt đầu sôi động trở lại sau khi bước qua tháng chạp. Hiện khách hàng chủ yếu là các hàng quán, văn phòng, cơ quan, xí nghiệp… Họ khảo sát và đặt hàng trước để chuẩn bị trang trí cho tiệc tất niên và đón năm mới.

Nhà vườn trồng mai thấp thỏm vì mưa trái mùa

Trong khi hoa từ các vùng miền đang đổ về TP.HCM đón tết thì không ít nhà vườn trồng mai ở thành phố lại "khóc ròng" theo những trận mưa trái mùa. Ông Nguyễn Huân Đạt, đại diện vườn mai Tiến Đạt, một trong những vườn có quy mô lớn tại làng mai vàng Bình Lợi, cho biết: Năm nay nhuần, nên ăn tết ta trễ hơn bình thường gần 30 ngày. Do vậy tuổi sinh lý của cây mai hiện nay đã già, bước vào giai đoạn ra hoa nên rất nhạy cảm. Trong khi đó, năm nay thời tiết rất thất thường như mưa nhiều, lạnh sớm, triều cường… ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. Thêm vào đó, năm nay mưa trái mùa cũng xuất hiện thường xuyên. Đặc biệt vào ngày 6.1 vừa qua, TP.HCM mưa trái mùa rất lớn và kéo dài. "Mưa rồi nắng thay đổi liên tục khiến cây dễ bị sốc nhiệt, đang nắng chỉ cần gặp một trận mưa là mấy ngày sau cây lại ra hoa. Tỷ lệ cây mai bị ảnh hưởng mưa nắng thất thường ra hoa sớm ở làng mai Bình Lợi khoảng 20 - 40%, tùy vườn", ông Đạt thông tin.

Chợ hoa online cũng mở sớm Vừa qua, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức các phiên livestream "Chở xuân về nhà". Theo TikTok Shop, đây là bước khởi đầu cho mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ 100.000 chậu hoa và cây cảnh trong mùa Tết Nguyên đán năm nay, tăng khoảng gấp 5 lần so với mùa năm trước. Chương trình còn hỗ trợ người dân địa phương thúc đẩy tiêu thụ vụ sớm các loại hoa, kiểng tết qua thương mại điện tử. Thông qua các phiên livestream còn tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc, góp phần nâng cao hình ảnh địa phương và thu hút khách du lịch. Thông qua chương trình, có hơn 100 doanh nghiệp và nhà vườn cây kiểng tại Đồng Tháp đã được đào tạo nâng cao năng lực bán hàng online.

Theo ông Đạt và một số nhà vườn ở Bình Lợi, vấn đề bị ảnh hưởng mưa khiến cây ra hoa sớm không đáng lo vì nguồn cung còn lại vẫn khá dồi dào. Điều đáng lo hơn là sức mua hiện tại còn thấp. Thông thường, vào thời điểm này thương lái các nơi đã về Bình Lợi xem cây, xuống cọc tấp nập nhưng năm nay thời điểm này vẫn còn thưa thớt. "Ngoài cung cấp cho một vài mối sỉ ở miền Bắc thì chúng tôi chủ yếu tập trung thị trường là các chợ hoa ở TP.HCM", ông Đạt cho biết.

Trong khi chủ vườn vẫn đang hồi hộp về sức mua thì khảo sát nhanh của chúng tôi với một nhóm khách (thuộc một ngân hàng) cũng đang đi ngắm hoa, cảnh lại cho thấy tín hiệu khá lạc quan. Đại diện nhóm này chia sẻ: Năm nào đơn vị cũng chi ra một khoản kha khá để trang trí tết và hoa kiểng không thể thiếu. Một số loại luôn được ưu tiên như hoa mai, đào, cúc mâm xôi, cúc đại đóa. "Năm nay kinh tế phát triển, GDP tăng, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ngành xuất nhập khẩu, ăn nên làm ra nên tôi nghĩ việc chi tiêu mua sắm tết của doanh nghiệp tăng và thưởng tết cho cán bộ nhân viên cũng khả quan, nên sức mua những ngày cuối năm sẽ tốt", người này nói. Hy vọng những người trồng hoa, kiểng tết sẽ có một cái tết ấm áp, đầy đủ sau một năm đối mặt với mưa, bão, lũ lụt lịch sử.