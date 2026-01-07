Năm sau, TP.HCM khởi công nút giao 4 tầng giảm ùn tắc khu Đông

Chủ trương đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công trên Vành đai 3 và nhánh nối Xa lộ Hà Nội được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp hồi tháng 8.2025. Công trình có tổng chiều dài khoảng 5,9 km, gồm hạng mục nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3 cùng đường nối từ nút giao đến khu vực Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội (TP.Thủ Đức cũ).

Phối cảnh nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM

Nút giao Gò Công nằm ở vị trí giữa Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển, có quy mô 4 tầng kết hợp đảo tròn. Hạng mục chính bao gồm các nhánh rẽ (N1-N4) với hai làn xe mỗi nhánh, hầm chui nằm trên nhánh nối Xa lộ Hà Nội đi Long Phước đến cầu Đồng Nai 2 sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau.

Trên Vành đai 3, công trình bổ sung thêm một cầu cạn 4 làn, nâng quy mô hoàn chỉnh lên 8 làn theo quy hoạch. Ngoài ra, dự án xây nhiều cầu vượt, làm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hầm chui, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng.

Nút giao Gò Công được xây dựng theo dạng ngã tư khác mức 4 tầng, kết hợp đảo tròn trung tâm, bao gồm hệ thống các nhánh ramp (N1, N2, N3, N4) với 2 làn xe mỗi nhánh. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ đầu tư hầm chui trên nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội qua Long Phước, kết nối với cầu Đồng Nai 2. Riêng trên tuyến Vành đai 3, công trình sẽ xây dựng thêm 1 đơn nguyên cầu cạn (C1) gồm 4 làn xe, nhằm hoàn chỉnh mặt cắt theo quy hoạch.

Theo quyết định của UBND thành phố vừa ban hành, hình thức thi tuyển sẽ tổ chức rộng rãi, không hạn chế tổ chức tham gia. Các công ty hoặc liên danh chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường đủ năng lực, uy tín, kinh nghiệm có thể tham gia dự thi. Sau khi có kết quả, TP HCM sẽ chọn phương án tối ưu và công bố, trao thưởng. Phương án kiến trúc được yêu cầu trước hết phải giải quyết hiệu quả bài toán tổ chức giao thông và kết nối các khu vực. Nút giao và nhánh nối ra xa lộ Hà Nội cần đáp ứng phân luồng giao thông hợp lý từ các hướng, tạo thông suốt giữa tuyến chính Vành đai 3 cùng đường song hành.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, phương án kiến trúc phải tuân thủ quy hoạch được duyệt, bảo đảm an toàn, hiện đại và có tính thẩm mỹ, hài hòa cảnh quan đô thị xung quanh. Thiết kế cũng cần tính đến giải pháp chiếu sáng, trang trí kiến trúc nhằm tạo điểm nhấn đô thị, song vẫn đặt yêu cầu an toàn và hiệu quả khai thác lên hàng đầu.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ được triển khai đến quý 4/2026, dự án dự kiến khởi công vào quý 1/2027 và hoàn thành trong quý 4/2028.