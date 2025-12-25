Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cuối năm 2026, TP.HCM làm cầu Thủ thiêm 4 hơn 5.000 tỉ đồng

Hà Mai
Hà Mai
25/12/2025 18:23 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi HĐND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay, Khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ kết nối giao thông với khu trung tâm hiện hữu tại địa bàn phường Sài Gòn và phường Thạnh Mỹ Tây, chưa kết nối được với phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận và Khu đô thị Nam thành phố. Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là dự án trọng điểm, cấp bách, cần ưu tiên đầu tư để dần đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cuối năm 2026, TP.HCM làm cầu Thủ thiêm 4 hơn 5.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Phối cảnh dự kiến của cầu Thủ Thiêm 4

Việc đầu tư sớm dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, nút giao thông Huỳnh Tấn Phát - đường Lưu Trọng Lư - đường Bến Nghé, nút giao thông Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh, khu công nghiệp Tân Thuận...

Bên cạnh đó, công trình tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển nhanh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển khu đô thị mới phía nam góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố.

Về quy mô, dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài toàn tuyến 2,16 km, điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh). Công trình được đầu tư quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.063 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP.HCM. Dự án được đề xuất được tách thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng vốn dự kiến khoảng 1.385 tỉ đồng, dự án thành phần 2 xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 với khoảng 3.678,6 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần.

Về tiến độ, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cầu Thủ Thiêm 4 sẽ thực hiện từ quý 3/2026 - quý 1/2027. TP.HCM sẽ lựa chọn nhà thầu, khởi công công trình vào quý 4/2026 và hoàn thành vào quý 4/2028.

Sau khi hoàn thành, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới Nam thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tạo động lực mới cho khu đô thị mới phía nam thành phố. Đồng thời, tạo thêm một trục giao thông mới theo hướng đông - nam, kết nối khu vực nam thành phố với khu trung tâm và thành phố Thủ Đức cũ ở phía đông, qua đó sẽ giảm áp lực giao thông cho các trục đường Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ...

