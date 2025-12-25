TP.HCM đề xuất đổi đất xây cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2

Cả 2 dự án đều được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Phối cảnh cầu Cần Giờ

Cụ thể, dự án cầu Cần Giờ dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, còn lại là đường dẫn và các cầu trên tuyến. Công trình được thiết kế với 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Dự án đi qua địa bàn xã Nhà Bè và xã Bình Khánh, với nhu cầu sử dụng đất khoảng 28,85 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 13.201 tỉ đồng (đã bao gồm lãi vay), chia làm 2 hợp phần: Dự án thành phần 1 bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sử dụng 100% vốn ngân sách với tổng vốn khoảng 2.533 tỉ đồng; dự án thành phần 2 xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), tổng mức đầu tư khoảng 10.668 tỉ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư chiếm khoảng 92%, phần còn lại là vốn ngân sách thành phố tham gia để xây dựng một số hạng mục cầu, đường dẫn.

Cầu Phú Mỹ 2 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) và điểm cuối giao với đường Liên cảng (Đồng Nai). Tổng chiều dài tuyến khoảng 6,3 km gồm khoảng 4,6 km đoạn qua TP.HCM và đoạn qua Đồng Nai khoảng 1,7 km.

Công trình được đầu tư với 8 làn xe, gồm 6 làn ôtô và 2 làn hỗn hợp; phần đường dẫn hai đầu cầu cũng có quy mô tối thiểu 8 làn xe, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Dự án đi qua phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè (TP.HCM) và xã Đại Phước (Đồng Nai).

Bình đồ hướng tuyến cầu Phú Mỹ 2 theo phương án quy hoạch

Sơ bộ tổng mức đầu tư cầu Phú Mỹ 2 khoảng 23.185 tỉ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư 4.365 tỉ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị 12.336 tỉ đồng; chi phí quản lý, tư vấn và các chi phí khác hơn 1.480; chi phí dự phòng 2.708 tỉ đồng; chi phí lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư 2.294 tỉ đồng.

Riêng chi phí giải phóng mặt bằng phía tỉnh Đồng Nai khoảng 270 tỉ đồng.

Dự án được đầu tư theo hợp đồng BT, kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách TP.HCM. Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất khoảng 15.083 tỉ đồng, phần còn lại thanh toán từ ngân sách thành phố, dự kiến thực hiện trong vòng 3 năm sau khi công trình hoàn thành và bàn giao.

Nếu được HĐND TP thông qua chủ trương, 2 cây cầu trọng điểm của thành phố sẽ được thực hiện trong thời gian từ nay đến 2029.



