VinFast dẫn dắt thị trường ô tô Việt, người tiêu dùng hưởng lợi toàn diện

Doanh số xe điện bứt phá buộc thị trường xe xăng phải "đổi luật chơi"

Lũy kế 11 tháng của năm 2025, VinFast đã bàn giao 147.450 xe, tăng khoảng 120% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 11.2025, hãng xe Việt ghi nhận mức doanh số cao nhất lịch sử đối với một thương hiệu ô tô tại thị trường trong nước, với hơn 23.100 xe bán ra. Với doanh số này, VinFast đã chắc chắn về đích sớm ở vị trí số 1 thị trường năm thứ 2 liên tiếp, bỏ xa các đối thủ phía sau.

Đặc biệt, đây cũng là hãng xe đầu tiên trong lịch sử thị trường ô tô Việt Nam chạm mốc doanh số 100.000 xe và ấn tượng hơn nữa, khi VinFast chỉ mất 9 tháng để làm nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu này.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, VinFast hiện đóng góp gần 30% tổng doanh số toàn thị trường, trở thành động lực tăng trưởng chính của ngành ô tô Việt Nam. Đồng thời, sự thăng hạng của xe điện cũng đi kèm với xu hướng sụt giảm sâu của xe xăng, buộc các hãng lâu năm phải triển khai các chương trình giảm giá mạnh, điều vốn rất hiếm trong nhiều năm trước, đặc biệt ở giai đoạn cao điểm cuối năm.

Thực tế thị trường cho thấy sự đảo chiều rõ rệt kể từ khi VinFast chinh phục được niềm tin của khách hàng bằng chiến lược thực thi "xe tốt - giá hợp lý - chính sách ưu đãi cực tốt". Một mẫu C-SUV của hãng xe Nhật Bản từng được bán kèm chênh giá 50 - 70 triệu đồng vào giai đoạn 2020 - 2021, nay liên tục được ưu đãi từ đầu năm 2025. Khi ra bản mới năm 2024, giá niêm yết của mẫu xe này cũng giảm 40 - 50 triệu đồng so với đời cũ. Tương tự, một mẫu SUV thương hiệu Hàn Quốc từng "đội giá" tới 150 triệu đồng năm 2022, hiện được nhiều đại lý giảm 100 - 200 triệu đồng để kéo giá xuống phân khúc thấp hơn nhằm giữ sức cạnh tranh.

Dù vậy, nỗ lực giảm giá dường như không đủ để đảo ngược xu thế. Doanh số của nhiều mẫu xe xăng trong năm nay giảm khoảng 50 - 70% so với thời kỳ năm 2022, phản ánh xu hướng chung của nhiều mẫu xe xăng trên thị trường.

Trong khi đó, VinFast đang tạo ưu thế rõ rệt ở nhiều phân khúc. Các mẫu VF 3, VF 5 và VF 6 lần lượt dẫn đầu phân khúc của mình, bỏ xa các đối thủ bám đuổi. Ngay cả khi nhiều mẫu B-SUV duy trì ưu đãi tương đương 50 - 100% phí trước bạ, mức giảm tiền mặt lên tới 70 triệu đồng, vẫn khó thu hẹp khoảng cách với VF 6. Ở phân khúc MPV, Limo Green dù mới ra mắt 4 tháng đã nhanh chóng bỏ xa các đối thủ.

Người dùng đang hưởng lợi về mọi mặt

Theo các nhà quan sát, việc VinFast liên tục dẫn đầu doanh số cho thấy xe điện đã vượt qua giai đoạn "thử nghiệm thị trường" và bước vào chu kỳ phổ cập. Yếu tố then chốt nằm ở việc VinFast đưa ra các mẫu xe có trang bị công nghệ vượt tầm phân khúc, trong khi chi phí sở hữu và vận hành thấp hơn đáng kể nhờ chính sách miễn phí sạc, chi phí bảo dưỡng thấp và hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ.

VinFast đạt tỉ lệ nội địa hóa hơn 60% và phấn đấu 80% vào năm 2026 ẢNH: VINFAST

Chuyên gia Marketing Lê Trí Cương nhận định rằng sự xuất hiện của một doanh nghiệp nội địa đủ tầm và đủ quyết liệt như VinFast đã tạo ra cạnh tranh thực chất cho thị trường ô tô Việt Nam. "Trong một thị trường cạnh tranh đúng nghĩa, giá bán sẽ tiệm cận giá trị thực, còn người tiêu dùng là bên hưởng lợi rõ nhất. VinFast đang tạo ra áp lực buộc toàn ngành phải vận hành theo logic đó", ông Cương đánh giá.

Không chỉ giảm giá, các hãng xe xăng còn buộc phải nâng cấp trang bị để giữ khách hàng. Trong vài năm gần đây, phiên bản mới của các hãng xe Nhật, Hàn đã dần tăng option, đưa các gói an toàn, hỗ trợ người lái (ADAS) xuống phân khúc bình dân cỡ A, cỡ B. Đây vốn là sân chơi mà VinFast đã sớm tạo lợi thế, khi VF 5 và VF 6 được trang bị ADAS ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.

Dưới góc nhìn người tiêu dùng, tác động này mang tính lan tỏa. Ngay cả những khách hàng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện cũng có cơ hội tiếp cận xe xăng với giá hợp lý hơn, trang bị đầy đủ hơn so với trước đây.

"Vài năm trước mua xe ngoại còn bị ép phụ kiện, giá bán thiếu minh bạch. Giờ nhiều mẫu giảm sâu, ưu đãi liên tục. Nếu không có sức ép từ VinFast, người mua rất khó có được điều kiện như hiện nay", anh Tiến Đức, một người từng sử dụng nhiều thương hiệu ô tô, chia sẻ.

VinFast đang phát triển mạnh hệ thống trạm sạc để tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng xe điện ẢNH: VINFAST

Bên cạnh giá và trang bị, VinFast còn tạo ra chuẩn mực mới về hậu mãi. Việc hãng xe Việt tiên phong áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm đã đặt ra một chuẩn mực hoàn toàn khác cho thị trường, trong khi trước đó mức phổ biến chỉ là 3 năm hoặc 100.000 km. Sau động thái này, nhiều hãng xe Nhật, Hàn đã nâng thời gian bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, hình thành mặt bằng mới cho toàn ngành.

Chuyên gia Lê Trí Cương cho rằng đây là tác động mang tính dài hạn. "Khi một doanh nghiệp đủ lớn nâng chuẩn dịch vụ, các doanh nghiệp còn lại buộc phải theo, nếu không sẽ bị thị trường đào thải. Về bản chất, người tiêu dùng đang được hưởng những giá trị lẽ ra phải có từ lâu", ông Cương nhận định.

Theo giới chuyên gia, sự vươn lên của VinFast không chỉ mang ý nghĩa về doanh số, mà còn làm thay đổi căn bản trong cách vận hành của thị trường ô tô Việt Nam. Ở đó, người tiêu dùng trở thành trung tâm, với nhiều lựa chọn hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng dịch vụ không thua kém các thị trường phát triển. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy thị trường ô tô Việt đang bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn, cạnh tranh thực chất hơn và minh bạch hơn, với "người dẫn dắt lối chơi" mang tên VinFast.