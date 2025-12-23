Hoa kiểng đổ về TP.HCM đón tết sớm

Hoa kiểng đầu mùa giá cao chót vót

Trong không khí mát mẻ của những ngày cuối năm, phố phường có vẻ càng chật hẹp hơn khi lượng người đổ ra đường đông hơn. Ở khu vực trung tâm TP.HCM được trang trí đèn hoa rực rỡ khiến thành phố như bừng sức sống. Còn những khu vực lân cận, nhiều tuyến đường quen thuộc cũng bất ngờ "thay da đổi thịt". Cụ thể như đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ dưới chân cầu Kinh Tẻ, mấy hôm gần đây bỗng tươi đẹp hẳn lên khi nhiều vườn hoa kiểng ven đường nhập hàng tết về. Nổi bật là những cây bưởi Diễn đủ kích cỡ nằm sát mép đường, trái sum suê vàng rực một góc đường nhìn rất thích mắt. Ngoài ra còn có nhiều loại hoa kiểng khác như quất, cúc mâm xôi, hoa giấy… Đại diện nhà vườn cho biết, bưởi Diễn và quất từ miền Bắc vừa mới về tới TP.HCM cuối tuần qua, còn cúc mâm xôi từ Sa Đéc (Đồng Tháp) lên giữa tuần trước.

Những chậu bưởi Diễn đầu tiên của mùa tết năm nay vừa “cập bến” TP.HCM ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, nhiều cửa hàng ở khu vực này có lượng hoa kiểng tết về khá nhiều và giá đầu vụ tương đối cao. Chẳng hạn cúc mâm xôi loại trung có giá khoảng 200.000 đồng/chậu, bưởi Diễn cỡ trung có giá từ 15 - 20 triệu đồng/cây, quất loại nhỏ từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/cây… Đại diện một số cửa hàng cho biết, nếu so với Tết Nguyên đán thì thời điểm này là khá sớm vì vẫn còn gần 2 tháng nữa mới đến tết, nhưng theo dương lịch thì đã là ngày 22.12, Noel rồi tết tây đến sát bên...; đây là giai đoạn người dân TP.HCM bắt đầu chơi tết. Các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn trang hoàng tạo tiểu cảnh cho khách chụp hình check in đón mùa lễ hội cuối năm. Các doanh nghiệp cũng trang trí chuẩn bị tất niên, đón năm mới. Các đối tượng khách này thường là khách quen hằng năm, mua số lượng lớn và ổn định.

Tương tự, trên đường Thành Thái (Q.10 cũ), hoa kiểng tết cũng về nhiều, đặc biệt là các loại cúc, hoa giấy, hoa lan, cây cảnh... Giá cúc mâm xôi loại nhỏ từ 100.000 - 120.000 đồng/chậu, loại trung 200.000 đồng/chậu và loại lớn đến 300.000 đồng/chậu. Mức giá này cao hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 50%. Chị Hương, đại diện một cửa hàng, thông tin các giống cúc mới của Hàn Quốc, từ miền Tây lên là chủ yếu chứ ở nhiều tỉnh miền Trung không có hàng vì phần lớn bị mưa lũ làm hư hết. Cũng theo chị Hương, hiện nay mới vào đầu vụ nên nhu cầu còn ít, vài bữa nữa khách mua nhiều thì giá hoa sẽ còn tăng hơn vì không có hàng.

Cúc mâm xôi các loại từ miền Tây về phục vụ người dân TP.HCM ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại nhiều chợ hoa quanh khu vực trung tâm thành phố, hoa kiểng tết cũng bắt đầu xôm tụ, so với cùng kỳ năm trước giá tăng khoảng 30% do thời tiết bất thường gây thiệt hại nặng ở một số nơi, khiến lượng hàng giảm đáng kể so với các năm trước. Bên cạnh đó, chi phí phân bón, vận chuyển, nhân công năm nay cũng tăng khiến giá hoa năm nay khá cao.

Không lo thiếu hoa kiểng tết

Mưa lũ gây ngập nặng ở nhiều tỉnh thành ngay giai đoạn cao điểm chuẩn bị hàng cho mùa tết khiến nhiều nhà vườn thiệt hại nặng. Thế nhưng thời điểm này, hầu hết các nơi đều đang tập trung chăm dưỡng hoa kiểng, chuẩn bị cho mùa lễ hội kéo dài từ nay đến Tết Nguyên đán. Vấn đề mà các nhà vườn phập phồng nhất là sức mua bị ảnh hưởng do kinh tế còn khó khăn, trong khi giá hoa kiểng chắc chắn sẽ tăng vì nguồn cung hạn chế do mưa lũ.

Anh Trần Thế Vinh, chủ một nhà vườn trồng cúc đại đóa ở Cam Lâm (Khánh Hòa), cho biết khu vực nhà anh may mắn không bị lũ lớn như ở Nha Trang (cũ) hay Diên Khánh, nhờ vậy không bị ảnh hưởng nhiều. Sau đợt mưa lớn, nhà vườn ở đây đã nhanh chóng chăm sóc lại vườn cây, gần đây thời tiết thuận lợi hơn nên cây phát triển rất tươi tốt.

"Do nguồn cung nhiều nơi bị ảnh hưởng, bên cạnh đó một số nhà vườn ở địa phương cũng chuyển nghề vì những năm trước thua lỗ, sản lượng giảm đáng kể nên đầu ra rất tốt. Ở thời điểm hiện tại, nhiều nhà vườn đã ký hợp đồng với thương lái với giá cao hơn năm ngoái 20 - 30%, cúc đại đóa loại trung 600.000 đồng/chậu, còn loại lớn đến 1 triệu đồng/chậu. Cơ bản nhà vườn đã nhận cọc hết nên khá yên tâm và tập trung chăm bón để đến tết có sản phẩm tốt nhất", anh Trần Thế Vinh cho biết.

Nhiều chủ nhà vườn ở làng mai Bình Lợi và Thủ Đức (cũ), TP.HCM, cũng cho hay năm nay thời tiết rất thất thường như mưa nhiều và kéo dài, thêm vào đó lạnh sớm và sâu, tuy nhiên so với những vùng khác thì mức độ ảnh hưởng ở khu vực này không quá nghiêm trọng. Là những nhà vườn lâu năm nên bà con cơ bản có đủ kiến thức, kinh nghiệm để xử lý giúp cây ra hoa đúng vụ tết. Làng mai Bình Lợi có thế mạnh về mai nguyên liệu, thời điểm này các nhà vườn miền Trung cũng tăng nhập hàng để phục vụ mùa tết nên không khí mua bán khá nhộn nhịp.

Với các làng hoa nổi tiếng ở miền Tây như Cái Mơn (Vĩnh Long) hay Sa Đéc (Đồng Tháp), các nhà vườn cũng đang tất bật chăm bón vườn cây sẵn sàng đón tết. Theo UBND xã Chợ Lách (Vĩnh Long), năm nay địa phương chuẩn bị cung ứng cho thị trường tết khoảng 2,5 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại, tương đương với cùng kỳ năm ngoái, trong đó cúc mâm xôi khoảng 1,2 triệu chậu, vạn thọ 500.000 chậu, còn lại là mai vàng, hoa giấy… Địa phương được đê bao khép kín nên các vườn cây không bị ảnh hưởng bởi các đợt triều cường vừa qua. Tuy nhiên, năm nay mùa mưa kéo dài và mưa trái mùa xuất hiện liên tục khiến nhiều cây ra hoa sớm hơn khoảng 1 - 2 tuần, khiến chất lượng hoa không đồng đều có thể ảnh hưởng đến giá bán.

Còn tại Sa Đéc, những năm gần đây địa phương này nổi tiếng với các giống cúc mâm xôi Hàn Quốc nhiều màu như tím, đỏ và cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, xác pháo, sao nhái… Ngoài việc trồng hoa cung ứng cho thị trường tết, năm nay nhà vườn nơi đây còn tập trung sản xuất sớm để phục vụ Festival Hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ 2 (diễn ra từ 27.12.2025 - 4.1.2026). Làng hoa Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất với tổng diện tích gần

950 ha. Bà con nhà vườn cũng tích cực đầu tư nhập giống hoa mới về phục vụ thị trường. Không chỉ bán sản phẩm riêng lẻ theo cách truyền thống mà nhiều năm qua người trồng hoa ở Sa Đéc đã chuyển hướng sang dịch vụ du lịch và trang trí tiểu cảnh cho các đơn vị, địa phương; nhờ đó đầu ra và giá thành luôn ổn định. Nhiều nhà vườn cũng dự báo hoa tết năm nay giá có xu hướng tăng do nguồn cung ở nhiều tỉnh miền Trung giảm vì mưa lũ bất thường.