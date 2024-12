Hoa kiểng tết 'co ro' vì mưa, lạnh trái mùa ở Nam bộ

Thời tiết dịp Noel

Nha Trang: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Đề phòng lốc xoáy, mưa lớn nước không thoát kịp gây ngập ở khu vực trũng thấp ven sông. Ngày nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Mũi Né: Có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy; gió đông bắc cấp 4 - 5. Ngày nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 29 độ C.

TP.HCM: Có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa; trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày nắng, sáng sớm có mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Vũng Tàu: Có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn giông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió đông bắc cấp 4 - 5. Sáng sớm có mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Phú Quốc: Có mưa rào nhẹ vài nơi. Sáng sớm có mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 4 - 5. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Thời tiết Tết dương lịch

Không khí lạnh có cường độ không mạnh và di chuyển ra phía đông.

Nha Trang: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Mũi Né: Mây thay đổi, sáng sớm có mù nhẹ. Ngày nắng. Chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 29 độ C.

TP.HCM: Mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Vũng Tàu: Mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Phú Quốc: Mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm có mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ