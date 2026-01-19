Hội hoa xuân, chợ hoa Tết Bính Ngọ ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản thông tin về kế hoạch tổ chức hội hoa xuân TP.HCM lần thứ 46 và chợ hoa Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo kế hoạch, hội hoa xuân nhằm giới thiệu, quảng bá đến người dân TP.HCM và du khách không gian thưởng lãm hoa, cây cảnh và các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc về hoa kiểng. Đây đồng thời là dịp trưng bày, triển lãm và dự thi nghệ thuật ngành hoa, cá kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh… kết hợp các loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian như võ cổ truyền, biểu diễn lân sư rồng, đờn ca tài tử.

Hội hoa xuân TP.HCM Tết Bính Ngọ khai mạc tối 23 tháng chạp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, hội hoa xuân còn giới thiệu, quảng bá các mô hình nông nghiệp đô thị, mô hình trồng hoa - cây kiểng gắn với du lịch của TP.HCM đến du khách trong và ngoài nước.

hội hoa xuân TP.HCM năm nay mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", do UBND TP.HCM tổ chức; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Theo kế hoạch, hội hoa xuân diễn ra trong 12 ngày, từ 10.2 đến 21.2.2026 (tức từ 23 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng âm lịch), tại công viên Tao Đàn (phường Bến Thành).

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí phong phú, gồm biểu diễn lân sư rồng, võ thuật cổ truyền; các loại hình sân khấu dân gian như múa rối, đờn ca tài tử; trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật; sân chơi mỹ thuật dành cho thanh thiếu nhi; biểu diễn thư pháp Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực; chiếu phim ngoài trời và các chương trình ca nhạc theo chủ đề hằng ngày.

Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí không gian thủ công mỹ nghệ kết hợp giới thiệu văn hóa ẩm thực dân gian Nam bộ, góp phần tôn vinh giá trị truyền thống và quảng bá bản sắc văn hóa Việt đến người dân và du khách.

Về không gian trang trí, khu vực cổng Trương Định sẽ nổi bật với các đại cảnh như "Sắc Ngọ nghinh xuân", trục "Vinh quy bái tổ", trung cảnh "Bóng câu non nước", trục "Mai vàng tiến vua". Khu vực cổng Nguyễn Thị Minh Khai được trang trí cổng "Vạn mã nghinh xuân", vườn "Hoa khổng lồ", trong khi cổng Cách Mạng Tháng 8 là cổng "Xuân ca giao hòa".

Bên cạnh các khu trưng bày, hội hoa xuân còn có khu ẩm thực, chiếu phim ngoài trời và trình diễn mapping phục vụ người dân, du khách.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc hội hoa xuân TP.HCM 2026 sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 10.2 (nhằm 23 tháng chạp), sớm hơn hai ngày so với năm trước.

Chợ hoa Tết Bính Ngọ tổ chức ở đâu?

Theo kế hoạch, chợ hoa Tết Bính Ngọ được tổ chức ở các điểm: công viên 23 Tháng 9 (khu A, khu B); công viên Gia Định (khu A, B và khu C) và công viên Lê Văn Tám do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh chủ trì thực hiện.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu: tổ chức tại công viên Lý Thường Kiệt - Phạm Ngũ Lão - Lê Lai - Thống Nhất (đối diện Ban Chỉ huy quân sự phường Vũng Tàu) do UBND phường Vũng Tàu thực hiện.

Không gian hội hoa xuân và các chợ hoa tết luôn được người dân TP.HCM đón chờ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khu vực Bình Dương: tổ chức tại phố đi bộ Bạch Đằng (trên đường Bạch Đằng nối dài) do UBND phường Thủ Dầu Một thực hiện.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" do Ủy ban nhân dân phường Phú Định và Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp tổ chức thực hiện.

Chợ Hoa Tết Bình Điền, do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV chủ trì thực hiện.

Chợ Hoa và Đường hoa Phú Mỹ Hưng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chủ trì thực hiện

UBND TP.HCM yêu cầu, Các đơn vị tổ chức phải công khai giá lô chợ hoa tết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sang nhượng lô hưởng chênh lệch giá làm thất thu ngân sách cho nhà nước cũng như thiệt hại cho người dân.

Bố trí bãi giữ xe: trên cơ sở sơ đồ bố trí các lô chợ hoa, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm bố trí khu vực giữ xe đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân và du khách đến tham quan chợ hoa.

Đối với chợ hoa tết cấp xã, phường, đặc khu, UBND TP.HCM yêu cầu không diễn ra trước ngày 10.2.2026 và kết thúc vào trước 12 giờ 30 ngày 16.22026. Sau đó thu dọn sạch sẽ, trả lại mặt bằng hiện trạng.