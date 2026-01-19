Người Việt tại Hàn Quốc quây quần đón Tết Bính Ngọ, giữ lửa quê hương nơi xứ người

Hôm 18.1, tại TP.Asan (tỉnh Chungnam, Hàn Quốc), Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam (VAC) phối hợp cùng Hội Sinh viên và Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Sunmoon đã tổ chức chương trình đón Tết Bính Ngọ 2026 sớm cho gần 150 người Việt tại Hàn Quốc.

Sự kiện không chỉ mang đến không khí tết ấm áp cho cộng đồng người Việt xa quê mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương.

150 người Việt tại Hàn Quốc cùng nhau đón Tết Bính Ngọ sớm ẢNH: NVCC

Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện chính quyền tỉnh Chunggnam, TP.Asan, cùng các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc có hợp tác với Việt Nam và một số doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt xa quê trong dịp Tết Bính Ngọ.

Ông Đào Tuấn Hùng, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam trong việc kết nối, đồng hành và chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đồng người Việt tại địa phương. Đồng thời khẳng định các hoạt động đón tết cổ truyền không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tăng cường sự gắn kết, hướng về quê hương, đất nước trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

TS Nguyễn Thanh Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam đã điểm lại những hoạt động nổi bật của Hội trong năm 2025. Ông nhấn mạnh, các chương trình ca múa nhạc ngợi ca quê hương, đất nước được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện không chỉ lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng, mà còn khơi dậy mạnh mẽ tình cảm yêu nước, hướng về cội nguồn dân tộc. Qua đó, thể hiện khát vọng đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các hoạt động đón tết diễn ra sôi nổi tại Hàn Quốc ẢNH: NVCC

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Kim Hak-Min, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thẩm định đạo đức Quốc hội Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng người Việt đang ngày càng khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, đóng góp tích cực không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn cho giao lưu văn hóa, xã hội và xây dựng các gia đình đa văn hóa hòa nhập, bền vững.

Theo ông Kim Hak-Min, với quy mô ngày càng lớn mạnh, cộng đồng người Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Hàn Quốc, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Ông bày tỏ sự ghi nhận đối với vai trò tổ chức, kết nối và đồng hành của các hội đoàn người Việt, coi đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng hợp tác song phương thông qua kênh ngoại giao nhân dân.

Các tổ chức, cá nhân được nhận bằng khen trong dịp này ẢNH: NVCC

Tại sự kiện, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam đã vinh dự đón nhận Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Chungnam giai đoạn 2024 - 2025.

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Chungnam cũng đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Chungnam trao tặng Giấy khen nhằm biểu dương những đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng, gắn kết và phát triển cộng đồng.