Kiều bào trẻ hạnh phúc khi về thăm quê hương

Chuyến đi vừa qua trong khuôn khổ Trại hè VN 2025 do Ủy ban Người VN ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức đã mang đến cho kiều bào trẻ những trải nghiệm sâu sắc và đầy cảm xúc. Thông qua hành trình, kiều bào trẻ như được trở về cội nguồn. Họ không chỉ được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người VN, mà còn cảm nhận rõ hơn sự kết nối thiêng liêng với quê hương.

Hành trình tìm về nguồn cội

Sáng 14.7, ngày đầu tiên của hành trình, tại TP.HCM, kiều bào trẻ đã đến nhiều nơi, tham quan các di tích lịch sử tìm hiểu về dấu ấn đấu tranh giữ nước hào hùng của dân tộc. Bắt đầu những bước chân đầu tiên, kiều bào trẻ với trang phục chỉn chu, phong thái nghiêm túc đến Bến Nhà Rồng. Tại đây, kiều bào trẻ đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao và đức hy sinh quên mình vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiều bào trẻ trong lần tham quan nhà ngục Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi)

Thái Thiện Minh Hiếu (ngoài cùng, bên trái), kiều bào ở Singapore, cảm thấy hạnh phúc khi trở về VN

Trong hành trình, các kiều bào trẻ không quên gửi tặng những phần quà ý nghĩa cho trẻ em khó khăn

Kế đến, đoàn vào Bảo tàng Hồ Chí Minh, nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đây không chỉ là nơi ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước mà còn là biểu tượng về lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc. Sau đó, đoàn đến nhiều nơi ở TP.HCM như: Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ), Bảo tàng chứng tích chiến tranh, địa đạo Củ Chi…

Chia sẻ về lần đầu được đến TP.HCM, Hạ Vũ Lê Duyên (19 tuổi), sinh sống tại Frankfurt (Đức), bày tỏ: "Tôi đăng ký tham gia trại hè để hiểu thêm về đất nước, con người và lịch sử VN, vì những lần về trước tôi chỉ thăm gia đình mà ít có cơ hội tìm hiểu sâu. Tôi cũng mong được gặp gỡ, giao lưu với các bạn trẻ người Việt và quốc tế giống như mình".

Hồi tháng 4, Duyên đã xem chương trình trực tiếp lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất trên ti vi và rất xúc động khi thấy một người họ hàng xa xuất hiện trên khán đài. Khoảnh khắc đó khiến Duyên càng thêm tự hào và thôi thúc đăng ký tham gia trại hè để được đến tận nơi, nhìn tận mắt những gì cha ông đã đấu tranh và gìn giữ.

Tiếp tục hành trình, những chuyến xe đưa kiều bào đến với vùng đất đỏ bazan tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai rồi phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi)…; hay các vùng biển nằm dọc chiều dài đất nước như: Quảng Ngãi, Đà Nẵng…; ghé tỉnh Quảng Trị dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đặc biệt là khoảnh khắc đoàn về thăm khu di tích Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An. Kiều bào trẻ được biết thêm về những năm tháng thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê nhà. Tại đây, đoàn được ngắm nhìn mái nhà tranh giản dị, những vật dụng từng gắn liền với tuổi thơ của Bác, lắng nghe những câu chuyện xúc động về quãng thời gian Bác sinh sống tại làng Sen. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Kim Liên, quê nội của Người.

Đến sáng 25.7, sau hành trình dài từ Nam ra Bắc, kiều bào trẻ đã đến thủ đô Hà Nội, trạm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi. Kiều bào tham dự tọa đàm, giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ Cục Gìn giữ hòa bình VN (Bộ Quốc phòng). Đồng thời, đoàn đến Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, kiều bào trẻ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Kết thúc hành trình, kiều bào Đặng Minh Tâm (Ba Lan) chia sẻ đây là một hành trình ấn tượng và đáng nhớ, được đi tới nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người, là cơ hội tuyệt vời để mọi người sử dụng tiếng Việt. Minh Tâm gửi lời cảm ơn tới chương trình Trại hè VN 2025 vì: "Đã giúp tôi có cơ hội tìm hiểu và gắn kết hơn với cội nguồn của mình. Để tôi được đi một vòng từ Nam ra Bắc, đặt chân đến những vùng đất mới, khám phá những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hiểu hơn về lịch sử đất nước, những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha ông để có được một VN hòa bình, độc lập như ngày hôm nay".

"Qua hành trình lần này, tôi cảm nhận rất rõ, không quan trọng đi bao lâu và đi xa đến nhường nào, quê hương, Tổ quốc và mọi người luôn mở rộng vòng tay đón chào tôi. Trở về Ba Lan, tôi sẽ rất tự hào khi giới thiệu, lan tỏa tới bạn bè về quê hương, một đất nước VN thân thiện, nhân ái và phát triển", Minh Tâm chia sẻ thêm.

Những món quà ý nghĩa dành tặng quê hương

Trong hành trình từ Nam ra Bắc đầy ý nghĩa đó, những miền đất mà kiều bào trẻ đặt chân đến không chỉ để tìm hiểu lịch sử mà còn trao gửi tấm chân tình từ phương xa đến người dân khó khăn bằng các phần quà. Những phần quà là hiện vật, tiền của kiều bào trẻ ở các nước gom góp lại, tuy không lớn nhưng đó là tất cả tấm chân tình gửi tặng quê hương.

Kiều bào trẻ tham quan nhà rông truyền thống ở phường Kon Tum Ảnh: Phạm Hữu

Đỗ Nguyên Khánh Toàn, kiều bào ở Mỹ, tặng mền cho một trẻ em khó khăn

Ngày 16.7, đoàn kiều bào trẻ đặt chân đến mảnh đất Buôn Tuôr B, tỉnh Đắk Lắk giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. 110 kiều bào ân cần thăm hỏi và giao lưu với bà con và các đồng bào dân tộc thiểu số sống ở nơi đây. Đoàn trao tặng bà con Buôn Tuôr B 35 phần quà trị giá hàng chục triệu đồng; trong đó có sự ủng hộ của đoàn kiều bào CH Czech, Ba Lan, Hungary và các đại biểu Trại hè VN 2025.

Hay khi đến vùng đất Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), kiều bào trẻ cũng trao tặng hàng chục triệu đồng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn kiều bào từ Nga và Đức, CH Czech, Ba Lan, Hungary cũng đều gửi những phần quà chia sẻ cùng trẻ em.

Lê Đức Tùng, đại diện nhóm kiều bào Nga, bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất vui mừng vì mình đã ủng hộ và giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tất nhiên, số tiền ủng hộ không nhiều nhưng tôi hy vọng với số tiền đó, các em nhỏ có thể mua sách, vở, bút để học tập và phát triển".

Cũng trong lần ghé thăm nhà rông truyền thống tại thôn Kon Klor, phường Kon Tum, Đỗ Nguyên Khánh Toàn, kiều bào ở Mỹ, đã dành tặng trẻ em khó khăn ở phường Kon Tum một phần quà hết sức đặc biệt. Đó là chiếc mền giữ ấm được Toàn mang từ Mỹ về VN. Toàn chia sẻ: "Ở Mỹ, cứ mỗi lần học muộn ở trường, tôi đều lấy mền đắp lên người để giữ ấm, nó giúp tập trung, làm bài hiệu quả hơn. Một tháng trước ngày trở về VN, trong đầu tôi luôn nghĩ về những trẻ em khó khăn ở quê hương và muốn giúp đỡ. Do vậy lần về này, tôi mang một chiếc mền mới về để tặng trẻ em".

Toàn đi làm thêm để kiếm tiền rồi ra siêu thị để chọn một chiếc mền như ý. Trước ngày lên máy bay về nước, Toàn cẩn thận xếp mền gọn gàng trong va li. Dù là món quà nhỏ, song sự trong trẻo của kiều bào này dường như thắp lên ngọn lửa tình thương, vượt qua mọi khoảng cách địa lý để gắn kết với nhau. Tương lai, Toàn cho biết sẽ cố gắng giúp đỡ trẻ em khó khăn nhiều hơn. "Có thể tôi sẽ gây quỹ ở trường, kêu gọi các bạn học cùng nhau chung tay", Toàn cho hay.

Tự hào và luôn gìn giữ văn hóa Việt

Có 10 năm định cư ở Singapore, Thái Thiện Minh Hiếu (22 tuổi) vẫn thường xuyên về VN để thăm ông bà. Tuy nhiên, lần về này hết sức đặc biệt bởi Hiếu được đi nhiều nơi, được trải nghiệm, học hỏi và cảm thấy hạnh phúc hơn. Trong hành trình dài ngày này, Hiếu thích nhất khi lần đầu được ghé thăm địa đạo Củ Chi. "Vì nơi đấy là một trong những địa danh lớn thời kỳ kháng chiến. Trải nghiệm đáng nhớ khi tôi chui vào các hầm bí mật và cảm nhận rõ hơn sự khó khăn của ông cha khi xưa. Tôi cảm thấy biết ơn khi được sống trong thời điểm hòa bình như thế này", Hiếu nói.

Trần Hà My (bên trái) và Bùi Xuân Nhi, kiều bào Belarus, tìm hiểu về văn hóa lịch sử của đất nước

Kể về cuộc sống của mình ở Singapore, Hiếu nói rằng gia đình luôn giữ nếp sống của người Việt. Chàng trai này vẫn ăn nước mắm, đón Tết Nguyên đán, bài trí mâm cơm truyền thống như thịt kho hột vịt, bánh chưng… Còn với cộng đồng, Hiếu thường xuyên tham gia các sự kiện truyền thống của VN ở Đại sứ quán VN.

"Từ những sự kiện đó cùng với lần trở về này đã giúp tôi ngày càng thêm tự hào khi là người Việt. Được sống trong niềm hạnh phúc này nên tôi luôn thấy cần có bổn phận nào đó. Trong tương lai tôi phải quay về để phụng sự cho quê hương", Hiếu bày tỏ.

Phạm Gia Nam, kiều bào CH Czech, cho biết mỗi năm đều về VN thăm gia đình. Nhưng mỗi lần về Nam đều cảm nhận sự thay đổi nhanh chóng của quê hương. Nhất là ở TP.HCM, mọi thứ phát triển nhanh, có metro, nhà cao tầng, khu đô thị cao cấp, đường sá rộng rãi hơn. Chính vì vậy, Nam lại càng thêm tự hào và yêu quê hương mỗi khi đặt chân về đến sân bay.

Nam nói rằng ở CH Czech, một số người Việt trẻ bị mất gốc, lớn lên trong văn hóa phương Tây nên không có khái niệm quê hương. Còn Nam thì khác, chàng trai này tự nhận thức rõ nguồn cội của mình, nhất là văn hóa truyền thống, tính cách con người, ẩm thực…

"Ở nhà, tôi không bao giờ nói tiếng CH Czech với bố mẹ hoặc nói nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt khi giao tiếp. Tôi thấy nó mất đi tính tự nhiên trong gia đình. Tôi chỉ nói tiếng Việt và từ nhỏ đến lớn đều như vậy", Nam cho biết và nói thêm rằng trong lần trở về này đã được khám phá những nơi mà bố mẹ chưa từng đặt chân đến. Nam được gặp gỡ các bạn bè ở khắp nơi trên thế giới, tăng thêm lòng yêu nước và cảm thấy hạnh phúc hơn với mỗi lần trở về quê hương.