Cận tết, CSGT TP.HCM mạnh tay xử phạt nồng độ cồn, xe dù bến cóc

Chiều 12.1, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, CSGT toàn thành phố đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường bộ, đường thủy và đường sắt. CSGT xử lý nghiêm nồng độ cồn cùng nhiều lỗi vi phạm khác để kéo giảm tai nạn.

CSGT TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn để kéo giảm tai nạn giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT sẽ mạnh tay với vi phạm nồng độ cồn, xe khách

Theo CSGT, thời điểm này, trên khắp các tuyến đường, đặc biệt là các cửa ngõ ra vào thành phố, dòng phương tiện nối dài không kể ngày đêm, áp lực giao thông tăng cao rõ rệt.

CSGT TP.HCM sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; các lỗi liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách…

Song song đó, CSGT tăng cường ngăn chặn, xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng, nhất là vào ban đêm và trên các tuyến trọng điểm.

CSGT TP.HCM liên tục kiểm soát nồng độ cồn thời gian qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước tình trạng phức tạp của hoạt động vận tải dịp cuối năm, CSGT TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải hành khách. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

CSGT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra liên tục hoạt động vận tải, nhất là vận tải hành khách; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến tổ chức điểm bán vé, điểm đón trả khách trái phép, dịch vụ hỗ trợ vận tải không đúng quy định… nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng "bến cóc, xe dù" gây bức xúc dư luận và mất trật tự, an toàn giao thông.

Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2025, CSGT TP.HCM đã lập biên bản gần 2.200 trường hợp vi phạm liên quan đến kinh doanh vận tải hành khách; trong đó có 11 trường hợp bị tước giấy phép lái xe và nhiều trường hợp bị trừ điểm GPLX.

Đảm bảo an toàn đường sắt, đường thủy nội địa

Trên lĩnh vực đường sắt, CSGT thường xuyên bố trí lực lượng tại các đường ngang, phối hợp ngành đường sắt cập nhật lịch trình chạy tàu, kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông khi tàu qua hoặc khi xảy ra sự cố.

Đồng thời, CSGT xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, quy trình gác chắn, cũng như các sai phạm của nhân viên chạy tàu trong và trước ca trực.

Đối với đường thủy nội địa, Phòng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: hoán cải phương tiện trái phép, thiếu đăng ký, đăng kiểm, không đủ chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; chở quá vạch mớn nước an toàn; vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ; bến thủy nội địa hoạt động trái phép; vi phạm nồng độ cồn, ma túy và khai thác cát trái phép…

CSGT sẽ xử lý nghiêm các xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông dịp cận tết cần chủ động thời gian, kiểm tra phương tiện, ưu tiên sử dụng giao thông công cộng, đặc biệt là tuyến metro số 1.

Khi đi xe khách, người dân nên mua vé tại bến xe hoặc liên hệ trực tiếp nhà xe, không đón xe dọc đường để tránh tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé trái quy định.

Vì an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân, vì một năm mới an vui, hạnh phúc, Phòng CSGT kêu gọi mỗi người dân nêu cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, cùng chung tay xây dựng TP.HCM an toàn, trật tự trong những ngày tết đang đến gần.