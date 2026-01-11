2 người giằng co với CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn: Công an TP.HCM lên tiếng

Tối 11.1, Công an TP.HCM chính thức lên tiếng về clip liên quan 2 người đàn ông có hành vi giằng co, cản trở CSGT khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Sự việc 2 nam thanh niên giằng co với CSGT gây xôn xao mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo Công an TP.HCM, tối 10.1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi nhận vụ việc liên quan đến 2 nam thanh niên có hành vi cản trở lực lượng CSGT trong quá trình thi hành công vụ tại khu vực giao lộ Bàu Cát - Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền. Qua kiểm tra, xác minh, bước đầu xác định sự việc như sau:

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 10.1, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Đồng Đen, phường Bảy Hiền, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phát hiện N.N.T (25 tuổi) điều khiển xe mô tô 2 bánh chở N.H.V.T (23 tuổi) có biểu hiện nghi vấn: di chuyển tốc độ cao, không có gương chiếu hậu bên trái.

CSGT Bàn Cờ làm việc với những người liên quan ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tổ công tác đã sử dụng xe mô tô đặc chủng tiến hành tiếp cận và dừng được phương tiện tại khu vực đường Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền.

Tại đây, CSGT yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình các giấy tờ liên quan và kiểm tra nồng độ cồn nhưng N.N.T không hợp tác; N.H.V.T liên tục giữ, lôi kéo cán bộ CSGT để N.N.T rời khỏi hiện trường.

Trong lúc này, bộ đàm của CSGT rơi xuống đường và bị N.H.V.T nhặt lên, ném đi. Sau đó, N.H.V.T liên tục có hành vi cản trở, dắt xe rời khỏi khu vực kiểm tra nhưng đã bị tổ công tác phát hiện và ngăn chặn.

Sau khi được CSGT giải thích, làm rõ các quy định pháp luật liên quan, người ngồi sau đã hiểu và chấp hành yêu cầu làm việc với lực lượng chức năng, xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô (do ông L.T.N đứng tên là chủ sở hữu).

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính dưới sự chứng kiến của N.H.V.T hành vi vi phạm đối với N.N.T - người điều khiển phương tiện với các lỗi cụ thể sau: Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thi hành công vụ; Không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; Điều khiển xe không có bằng lái xe.

Đồng thời, Đội CSGT Bàn Cờ tiến hành củng cố hồ sơ xử ‎lý vi phạm và mời các đương sự có liên quan đến trụ sở cơ quan để giải quyết.

Chiều 10.1, N.N.T và N.H.V.T đã đến trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ và xuất trình được căn cước công dân; Đội CSGT Bàn Cờ đã làm biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ông L.T.N là chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt với các hành vi: giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông và tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong chứng nhận đăng ký xe.

Hiện vụ việc đã được Đội CSGT Bàn Cờ bàn giao Công an phường Bảy Hiền để củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đã được CSGT chuyển Công an phường Bảy Hiền tiếp tục làm rõ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích; đồng thời hợp tác, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi được kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Việc không hợp tác, chống đối, cản trở người thi hành công vụ không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Ranh giới giữa vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự là rất mong manh; mọi hành vi chống đối, không hợp tác có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn.