Những lỗi vi phạm bị CSGT tịch thu xe máy năm 2026 người dân cần biết

Những ngày gần đây, CSGT TP.HCM liên tục tịch thu xe máy của một số trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó, CSGT đã tịch thu nhiều xe có giá trị cao như SH, Air Blade 160...

Những hành vi vi phạm mà CSGT tịch thu xe vừa qua chủ yếu là chạy xe bằng 1 bánh, hay còn gọi là "bốc đầu" xe, buông 2 tay khi lái xe.

Có 14 lỗi vi phạm bị CSGT tịch thu xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dưới đây là những lỗi vi phạm sẽ bị CSGT tịch thu xe máy mà người dân cần biết để tránh mất xe.

Những lỗi vi phạm giao thông bị tịch thu xe máy năm 2026

Tịch thu xe để sử dụng thực hiện hành vi vi phạm là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định 168/2024.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy nếu có các lỗi vi phạm giao thông sau đây ngoài việc bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe (nếu có) thì sẽ áp dụng biện pháp tịch thu xe, gồm:



Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe;



Dùng chân điều khiển xe;



Ngồi về một bên điều khiển xe;



Nằm trên yên xe điều khiển xe;



Thay người điều khiển khi xe đang chạy;



Quay người về phía sau để điều khiển xe;



Bịt mắt điều khiển xe;



Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh;



Tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ;



Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông;



Không có chứng nhận đăng ký xe khi điều khiển phương tiện (hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe);



Sử dụng chứng nhận đăng ký xe (hoặc bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giữ bản gốc chứng nhận đăng ký xe) không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số động cơ (số máy) của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng nhận nguồn gốc xe, chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp);



Cắt, hàn, tẩy, xóa, đục sửa, đóng lại trái phép số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị sửa số khung, số máy vào tham gia giao thông;



Tham gia đua xe trái phép trên đường giao thông.



Lỗi bị CSGT tịch thu xe thường gặp nhất

Theo ghi nhận, việc một số thanh thiếu niên điều khiển xe với các hành vi nguy hiểm như "bốc đầu", buông hai tay hay nằm trên yên xe bị CSGT tịch thu phương tiện chỉ là phần nổi của vấn đề. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp bị tịch thu xe xuất phát từ nguyên nhân không có giấy đăng ký xe.

Xe thay đổi số khung, số máy cũng bị CSGT tịch thu khi phát hiện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tình trạng này khá phổ biến ở những người sử dụng xe đã qua mua bán nhiều đời chủ, bị thất lạc giấy tờ. Phần lớn các phương tiện thuộc diện này là xe sang tay, hoặc mua tại các điểm tập kết xe cũ, xe "nát".

Người điều khiển xe không có đăng ký chủ yếu là lao động phổ thông, với số tiền bỏ ra chỉ khoảng 2 - 3 triệu đồng để mua xe. Trong khi đó, mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm theo Nghị định 168/2024 lại cao hơn rất nhiều so với giá trị chiếc xe.

Vì vậy, không ít trường hợp người vi phạm chấp nhận bỏ xe, không nộp phạt. Hệ quả là các bãi tạm giữ phương tiện ngày càng quá tải.

Người dân mua bán xe cũ không có giấy đăng ký xe là lỗi thường gặp sẽ bị tịch thu xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Lãnh đạo một đội CSGT cho biết, những hành vi bị áp dụng hình thức tịch thu xe đều được đánh giá là vi phạm nguy hiểm, có thể trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Theo vị này, quy định tịch thu xe là cần thiết, mang tính răn đe và giáo dục cao. Đặc biệt, với các trường hợp xe không có giấy tờ đăng ký, cơ quan chức năng không thể xác định được nguồn gốc phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho xe gian, xe trộm cắp.