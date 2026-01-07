Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chạy xe một bánh quay clip đăng TikTok, nam thanh niên bị CSGT TP.HCM tịch thu xe

Vũ Phượng
Vũ Phượng
07/01/2026 14:58 GMT+7

Nam thanh niên chạy xe một bánh được bạn quay clip đăng TikTok vừa bị CSGT TP.HCM tịch thu xe, phạt 7 triệu đồng.

Chiều 7.1, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa tịch thu xe Air Blade 160, phạt 7 triệu đồng với nam thanh niên chạy xe một bánh, quay clip đăng TikTok khoe với bạn bè.

Nam thanh niên chạy xe một bánh, quay clip đăng TikTok bị CSGT TP.HCM tịch thu xe - Ảnh 1.

Hình ảnh vi phạm được ghi lại qua đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, thông qua tin phản ánh về một trang mạng xã hội có đăng tải nội dung một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh tại đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn.

Đội CSGT Hàng Xanh nhanh chóng xác minh phương tiện, phối hợp với Công an phường để làm rõ vụ việc nhằm xử lý nghiêm đối với hành vi xem thường pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Qua xác minh, làm rõ các thông tin có liên quan đến vụ việc trên, Đội CSGT Hàng Xanh đã xác định được người điều khiển phương tiện trong đoạn phim và người đăng tải đoạn phim mời đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, người vi phạm thừa nhận đã sử dụng xe máy chạy bằng một bánh và được bạn quay phim lại. Đồng thời, người bạn đã chỉnh sửa và đăng trên trang TikTok cá nhân nhằm mục đích để chơi và khoe với bạn bè.

Nam thanh niên chạy xe một bánh, quay clip đăng TikTok bị CSGT TP.HCM tịch thu xe - Ảnh 2.

Người điều khiển phương tiện và người đăng tải thông tin đã đến cơ quan công an trình diện

ẢNH: PC08

Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi "Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", "Không có giấy phép lái xe", tịch thu xe và phạt tiền 7 triệu đồng đối với người vi phạm.

Đối với người đã đăng tải đoạn phim trên trang cá nhân, đã thực hiện cam kết không quay và đăng tải lên mạng xã hội những nội dung tương tự. Qua đó, CSGT cảnh báo đến thanh thiếu niên không thực hiện, cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật này lên mạng xã hội.

Mọi thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông, thực trạng vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.3726.3803 để đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.

