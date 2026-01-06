CSGT TP.HCM tịch thu mô tô, phạt hơn 13 triệu người buông 2 tay nghe điện thoại

Chiều 6.1, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã phối hợp Công an phường Dĩ An mời nam thanh niên chạy mô tô buông 2 tay nghe điện thoại trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội lên làm việc.

Nam thanh niên buông 2 tay khi lái xe nghe điện thoại ẢNH CẮT TỪ CLIP

Làm việc với CSGT, người này xuất trình giấy tờ tên N.T.T (28 tuổi), quê Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận trước đây).

Qua đoạn clip được đăng tải, CSGT đã lập biên bản nam thanh niên chạy mô tô này các lỗi: buông 2 tay khi lái xe, đi vào đường cấm, sử dụng điện thoại khi lái xe, sử dụng pô không có hệ thống giảm thanh, gắn biển số không đúng quy định (biển số bị che lấp).

Theo quy định của Nghị định 168/2024, mức phạt của từng hành vi như sau: đi vào đường cấm 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; dùng điện thoại khi lái xe bị phạt 900.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; sử dụng pô không có hệ thống giảm thanh phạt 5 triệu; gắn biển số không đúng quy định phạt 5 triệu, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

CSGT Rạch Chiếc làm việc với người vi phạm ngày 6.1 ẢNH: T.T

Như vậy, tổng mức phạt mà nam thanh niên này phải đóng là hơn 13 triệu đồng, trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe.

Theo quy định hiện hành, đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng trật tự an toàn giao thông và bị áp dụng hình thức xử phạt cao nhất là tịch thu phương tiện nhằm răn đe, phòng ngừa các hành vi coi thường an toàn khi tham gia giao thông. Trong đó, hành vi buông 2 tay khi lái xe theo quy định sẽ bị tịch thu xe.

Với các hành vi vi phạm khác, nếu không đóng phạt thì người này sẽ không được giải quyết các thủ tục liên quan sang tên, đăng ký xe, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo quy định hành vi buông 2 tay khi lái xe sẽ bị tịch thu xe ẢNH: T.T

Hành vi buông 2 tay khi điều khiển mô tô được CSGT xác định là đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi lưu thông trên tuyến đường đông phương tiện. Việc không kiểm soát tay lái có thể dẫn đến mất thăng bằng, xử lý chậm trước tình huống bất ngờ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng cho bản thân người lái cũng như các phương tiện xung quanh.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chạy mô tô buông 2 tay, vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại giữa tuyến đường đông xe cộ gây bức xúc mạng xã hội.

Khi bị trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe, người vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe. Sau ít nhất 6 tháng, người này phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật giao thông đường bộ theo quy định. Nếu đạt yêu cầu, giấy phép lái xe sẽ được cấp lại và điểm được phục hồi; nếu không đạt, phải tiếp tục chờ và kiểm tra lại sau.



