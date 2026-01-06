Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM tịch thu xe SH biển số 567.89 buông 2 tay trên cầu Ba Son

Vũ Phượng
Vũ Phượng
06/01/2026 10:28 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa tịch thu xe SH biển số 567.89 liên quan clip 3 thiếu niên chở nhau buông 2 tay trên cầu Ba Son.

Mới đây, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trong chiều 5.1, đơn vị đã mời 3 thiếu niên chở nhau đi xe SH biển số 567.89 có hành vi buông 2 tay trên cầu Ba Son.

Qua làm việc với 3 thiếu niên, CSGT xác định, hình ảnh trong clip được lan truyền trên mạng xã hội xảy ra vào lúc 1 giờ 55 ngày 20.7.2025. Vào thời điểm trên, N.L.M.A (sinh năm 2009, ở Long Thành, Đồng Nai) điều khiển xe SH biển số 60C1 - 567.89 chở theo 2 người bạn đã có hành vi buông 2 tay khi đang chạy xe trên đường.

CSGT TP.HCM tịch thu xe SH biển số 567.89 buông 2 tay trên cầu Ba Son - Ảnh 1.

Hình ảnh thiếu niên chưa đủ 16 tuổi chạy xe SH biển số 567.89 chở 3 người buông 2 tay trên cầu Ba Son

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tại thời điểm vi phạm, N.L.M.A chưa đủ 16 tuổi nên CSGT phạt cảnh cáo. Riêng với chủ xe SH bị CSGT phạt 9 triệu vì giao xe cho người không đủ điều kiện.

Với lỗi vi phạm này, CSGT Bến Thành cũng tịch thu xe SH biển số 60C1 - 567.89 theo quy định của Nghị định 168/2024.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xe SH biển số 567.89 lưu thông trên cầu Ba Son với nhiều hành vi nguy hiểm, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Theo hình ảnh trong clip, khi xe lên đến đoạn xuống dốc cầu Ba Son, hai người ngồi phía sau bất ngờ dang 2 tay sang 2 bên. Ngay sau đó, người điều khiển xe cũng buông 2 tay thực hiện động tác tương tự trong lúc xe vẫn đang lưu thông.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM liên tục xử lý thanh thiếu niên buông 2 tay khi lái xe từ clip do người dân cung cấp.

CSGT TP.HCM tịch thu xe SH biển số 567.89 buông 2 tay trên cầu Ba Son - Ảnh 2.

CSGT Bến Thành làm việc với thiếu niên trong clip

ẢNH: PC08

CSGT khuyến nghị người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối tránh những hành vi nguy hiểm như thả 2 tay, lạng lách, đánh võng, bởi các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính mình và những người xung quanh.

Trong bối cảnh lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời ứng dụng hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi hình và tiếp nhận phản ánh từ người dân, mọi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đều có thể được phát hiện và xử lý kịp thời. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, đúng quy định để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Trong giới sưu tầm biển số đẹp, dãy số 567.89 thường được hiểu là "tiến lên, san bằng tất cả", mang ý nghĩa may mắn cho chủ xe. Đây là một trong những biển số được nhiều người chơi săn đón và sẵn sàng tham gia đấu giá để sở hữu.

