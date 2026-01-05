Hơn 3.700 xe bị CSGT TP.HCM phạt nguội vì dừng đỗ sai, chạy quá tốc độ

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách hơn 3.700 xe bị phạt nguội trên địa bàn từ ngày 11.11.2025 - 10.12.2025.

Hàng loạt xe bị phạt nguội vì dừng đỗ

Đáng chú ý, trong danh sách chiếm đa số là lỗi dừng, đỗ xe sai quy định và chạy quá tốc độ. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, chung cư, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

Ngoài hệ thống camera giám sát, CSGT cũng chủ động ghi hình xử lý phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thực tế cho thấy, thói quen dừng, đỗ xe bừa bãi không chỉ làm thu hẹp mặt đường, che khuất tầm nhìn mà còn cản trở lối đi của người đi bộ, buộc họ phải di chuyển xuống lòng đường, làm gia tăng nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm.

Cụ thể, Đội CSGT Cát Lái đã ghi hình phạt nguội nhiều xe ô tô dừng đỗ sai quy định tại các chung cư như The Krista, chung cư Bộ Công an (phường Bình Trưng), lối đi tháp C-B chung cư Lexington.

Bên cạnh đó, người dân đỗ xe ở khu dân cư Văn Minh (phường Bình Trưng), đường Trần Não, đường Võ Trường Toản, đường Nguyễn Văn Hưởng, đường Xuân Thủy... cũng lọt vào camera phạt nguội của CSGT.

Các hành vi vi phạm chủ yếu bị ghi hình là "Đỗ xe nơi có biển Cấm đỗ xe" hoặc "Đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường".

Trong đó, có những xe bị xử phạt nhiều lần với cùng một lỗi tại cùng một vị trí. Điều này phản ánh thói quen dừng đỗ sai quy định của người dân còn diễn ra phổ biến.

CSGT TP.HCM thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý xe dừng đỗ sai quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tương tự, Đội CSGT Bàn Cờ cũng ghi nhận hàng loạt xe ô tô "Đỗ xe nơi có biển Cấm đỗ xe" trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ), đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài); "Để xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật" trên đường Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt; "Dừng xe tại nơi đường bộ giao nhau" trên đường Ni Sư Huỳnh Liên...

Việc xử phạt nguội liên tục tại các "điểm nóng" không chỉ nhằm răn đe mà còn hướng tới thay đổi thói quen tham gia giao thông, bởi nếu tình trạng dừng, đỗ tùy tiện và chạy quá tốc độ không được chấn chỉnh, nguy cơ tai nạn và ùn tắc đô thị sẽ còn tiếp diễn.

CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chưa phối hợp giải quyết vụ việc và các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa chấp hành theo quy định của pháp luật.

Người dân tra cứu danh sách hơn 3.700 xe bị CSGT TP.HCM phạt nguội tại đây:

Danh sách hơn 3.700 xe bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Nhiều xe bị phạt nguội vì chạy quá tốc độ

Bên cạnh các lỗi dừng, đỗ xe sai quy định, hành vi chạy quá tốc độ cho phép cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong danh sách phương tiện bị CSGT TP.HCM xử phạt nguội thời gian qua. Đây được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên các tuyến đường đô thị có mật độ phương tiện cao.

Cụ thể, đường Đồng Văn Cống (phường Cát Lái) là tuyến có số lượng phương tiện bị phạt nguội lỗi chạy quá tốc độ nhiều nhất.

Nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè bị phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó, các mức vi phạm phổ biến từ chạy quá tốc độ 5 - 10 km/giờ, 10 - 20 km/giờ, thậm chí có trường hợp vượt quá 20 km/giờ. Đây là tuyến đường có lưu lượng xe container, xe tải và ô tô cá nhân lớn, nếu chạy quá tốc độ rất dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Ngoài ra, CSGT ghi nhận nhiều phương tiện chạy quá tốc độ trên các tuyến đường song hành Võ Nguyên Giáp, khu vực phường Bình Trưng, nơi có mật độ phương tiện cao và thường xuyên xảy ra xung đột giao thông vào giờ cao điểm.

Một số trường hợp vi phạm khác được phát hiện tại các tuyến đường nội khu nhưng có tốc độ khai thác cao, nơi tài xế thường chủ quan tăng ga khi đường thông thoáng.

CSGT TP.HCM khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ tốc độ cho phép, bởi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận và xử phạt nguội, kể cả khi không có lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp tại hiện trường.