CSGT TP.HCM công bố danh sách xe máy đi ngược chiều, vào đường cấm bị phạt nguội

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách xe máy đi ngược chiều, đi vào đường cấm bị phạt nguội.

Theo CSGT Hàng Xanh, thời gian qua, đơn vị liên tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó nổi bật là tình trạng xe máy đi ngược chiều, đi vào đường cấm trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm bị CSGT thổi phạt ẢNH: PC08

Theo ghi nhận, CSGT không chỉ bố trí tổ tuần tra trực tiếp, dừng phương tiện xử lý tại chỗ mà còn kết hợp sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, xử phạt nguội, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm như tuyến Phạm Văn Đồng (phường Hạnh Thông) và Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung).

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là dù đã được kiểm tra thường xuyên, mức xử phạt cao và đã có nhiều trường hợp bị xử lý, nhưng tình trạng xe máy đi ngược chiều, đi vào đường cấm vẫn tái diễn, thậm chí diễn ra công khai vào các khung giờ cao điểm.

Thực tế cho thấy, không ít người điều khiển xe máy vẫn cố tình vi phạm với tâm lý "đi tắt cho nhanh", bất chấp hệ thống biển báo, dải phân cách và sự hiện diện của lực lượng chức năng.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn. Nhiều vụ va chạm, tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ việc xe máy bất ngờ đi ngược chiều hoặc đi vào đường cấm, khiến các phương tiện lưu thông đúng luật không kịp xử lý.

Đặc biệt trong giờ cao điểm, những vi phạm này dễ gây xáo trộn dòng xe, tạo điểm nghẽn giao thông và có thể dẫn đến tai nạn dây chuyền.

Dù CSGT thường xuyên tuần tra, phạt nguội nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm băng ngang đường ray xe lửa trên đường Phạm Văn Đồng ẢNH: PC08

Bên cạnh việc xử lý trực tiếp trên đường, CSGT Hàng Xanh đã đẩy mạnh hình thức xử phạt nguội thông qua hệ thống ghi hình và nguồn phản ánh của người dân. Chỉ trong sáng ngày 23.12.2025, CSGT đã ghi hình, lập hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đến 41 chủ phương tiện có hành vi đi vào đường cấm trên tuyến Phạm Văn Đồng và đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm.

CSGT Hàng Xanh đề nghị các chủ phương tiện trong danh sách vi phạm sớm đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết, đồng thời chấm dứt tình trạng vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 168/2024 người điều khiển xe máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo cấm sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi đi ngược chiều, mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Từ thực tế xử lý cho thấy, để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, việc tuần tra, xử phạt của lực lượng chức năng là rất cần thiết nhưng chưa đủ. Quan trọng hơn, mỗi người dân cần tự thay đổi thói quen khi tham gia giao thông, tuân thủ đúng phần đường, chiều đường, chấp hành hệ thống biển báo. Đây không chỉ là cách bảo vệ chính mình mà còn thể hiện văn hóa giao thông và trách nhiệm với cộng đồng.

Danh sách xe máy bị phạt nguội lỗi đi ngược chiều, đi vào đường cấm ẢNH: PC08

CSGT Hàng Xanh mong tiếp tục nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn qua số điện thoại trực ban 028.3726.3803, để kịp thời bố trí lực lượng xử lý, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phụ trách.