TP.HCM kẻ vạch mắt võng rẽ phải khi đèn đỏ năm 2025: Tình hình các giao lộ thế nào?

Tháng 4.2025, TP.HCM triển khai kẻ vạch mắt võng, tổ chức làn cho xe rẽ phải khi đèn đỏ tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ. Đây là giao lộ thứ hai trên địa bàn thành phố được kẻ vạch mắt võng, sau giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị.

Người dân dừng chờ đèn đỏ trên đường Tôn Đức Thắng chấp hành nghiêm chỉnh quy định của vạch mắt võng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quy định, tại các giao lộ có vạch mắt võng kèm mũi tên rẽ phải, phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái không được đi vào phạm vi kẻ vạch; đồng thời, các phương tiện cũng không được dừng, đỗ trong khu vực này. Tuy nhiên, thời gian đầu triển khai vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm.

Sau giai đoạn tăng cường tuyên truyền, lực lượng CSGT TP.HCM đã tiến hành xử lý vi phạm thông qua hình ảnh đối với hành vi dừng, đỗ xe trong phạm vi vạch mắt võng. Đến tháng 5.2025, TP.HCM tiếp tục kẻ thêm vạch mắt võng tại giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng.

Giao lộ Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai dù có tiểu đảo cho xe rẽ phải từ lâu, nhưng phải đến khi có vạch mắt võng các xe mới được nhường đường để rẽ ẢNH: NHẬT THỊNH

Rẽ phải khi đèn đỏ sẽ bớt kẹt xe?

Ghi nhận tại các giao lộ đã kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ cho thấy, đa số người tham gia giao thông đã chấp hành đúng quy định, chủ động tránh phạm vi kẻ vạch, tạo lối cho phương tiện rẽ phải lưu thông.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp dừng xe đè lên vạch mắt võng; ở nhiều thời điểm, các phương tiện xung quanh đã nhắc nhở để giải phóng phần đường rẽ phải.

Thực tế cho thấy, lưu lượng xe qua giao lộ được cải thiện, thời gian chờ đèn giảm, rõ nét nhất tại giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng. Trong khi đó, tại giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ, xe ô tô rẽ phải vẫn gặp khó khăn do một số xe máy dừng trong phạm vi kẻ vạch mắt võng, khiến phần đường rẽ phải chưa được khai thác hiệu quả như kỳ vọng.

Một số người dân vẫn dừng xe chờ đèn đỏ trong phạm vi kẻ vạch mắt võng ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trước khi triển khai kẻ vạch mắt võng tại các giao lộ, Sở đã phối hợp với CSGT và chính quyền địa phương khảo sát thực tế, đánh giá điều kiện hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm phù hợp và phát huy hiệu quả.



Việc kẻ vạch mắt võng, tổ chức cho xe rẽ phải khi đèn đỏ được xác định là giải pháp nhằm tăng khả năng thoát xe qua nút giao, giảm áp lực ùn tắc do dòng phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu.

Những biển báo cấm được đặt tại nơi kẻ vạch nhưng đôi khi vẫn có người không chấp hành ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến nay, TP.HCM có tổng cộng 14 giao lộ đã bố trí phần đường rẽ phải liên tục. Trong đó, 7 giao lộ tổ chức làn rẽ phải dành cho tất cả các phương tiện, gồm: Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị; Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ; Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng; Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai; 3 Tháng 2 - Thành Thái; ngã tư Phú Nhuận, Cộng Hòa - đường 18E.

Bên cạnh đó, 7 giao lộ bố trí phần đường rẽ phải liên tục dành riêng cho xe hai bánh, gồm: Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương; Pasteur - Lý Tự Trọng; Lý Tự Trọng - Đồng Khởi; An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương; Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo; Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Cộng Hòa - đường 18E.

Lưu lượng xe qua giao lộ tăng hơn khi có vạch mắt võng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài việc kẻ vạch mắt võng, TP.HCM hiện có khoảng 1.400 bộ đèn tín hiệu cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tình hình ùn tắc tại các giao lộ có bố trí đèn rẽ phải đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tại một số tuyến đường có đo đếm lưu lượng phương tiện, tỷ lệ xe thoát qua giao lộ tăng khoảng 18% so với trước khi lắp đặt đèn rẽ phải.

Theo kế hoạch, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí phần đường rẽ phải liên tục tại các giao lộ phù hợp. Trường hợp đạt hiệu quả, mô hình này sẽ được nghiên cứu mở rộng sang khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Tại nhiều giao lộ có đèn cho xe máy rẽ phải kèm bảng “Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải”, việc nhường đường chưa được thực hiện đồng đều. Tuy vậy, ở không ít nơi, người dân đã chủ động dừng xe, chừa khoảng trống để các phương tiện rẽ phải lưu thông thuận lợi ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT TP.HCM khuyến cáo, khi gặp vạch mắt võng kèm mũi tên rẽ phải, người tham gia giao thông không được dừng xe trong phạm vi kẻ vạch và phải nhường đường cho phương tiện rẽ phải.

Trường hợp gặp đèn cho xe máy hoặc các phương tiện cùng rẽ phải kèm bảng "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" thì không bắt buộc nhường đường, song người tham gia giao thông nên chủ động dừng xe, chừa khoảng trống để các phương tiện được phép rẽ phải lưu thông thuận lợi.