Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư, trong hẻm bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Vũ Phượng
Vũ Phượng
01/01/2026 19:30 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách ô tô bị phạt nguội vì dừng, đỗ sai quy định; trong đó có hàng loạt xe đỗ trên vỉa hè chung cư, trong hẻm. Người dân tra cứu danh sách tại đây.

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách ô tô dừng, đỗ sai quy định bị phạt nguội.

Theo danh sách này, nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư Richmond, Thủy Lợi trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh). CSGT Hàng Xanh đã thường xuyên ghi hình, xử phạt cả ban ngày lẫn ban đêm tại khu vực này nhưng theo ghi nhận, vỉa hè trước 2 chung cư này thường xuyên có ô tô đậu kín.

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư, trong hẻm bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 1.

Xe ô tô thường xuyên đỗ kín vỉa hè trước chung cư trên đường Nguyễn Xí

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, ở giữa 2 chung cư là trụ sở Công an phường Bình Thạnh nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.

CSGT Hàng Xanh cũng ghi nhận nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè trái quy định trên đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp); đường Phạm Văn Đồng, Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông); đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội)...

Theo danh sách, CSGT đã phạt nguội hàng loạt trường hợp đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, đỗ xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi ở khu dân cư Cityland (phường Hạnh Thông), đường Nguyễn Văn Đậu, đường số 20, đường Phan Chu Trinh, Bạch Đằng, Lê Quang Định.

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư, trong hẻm bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 2.

CSGT ghi hình phạt nguội cả ban ngày lẫn ban đêm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT Hàng Xanh cho biết đơn vị liên tục nhận được phản ánh, thông tin, hình ảnh từ người dân cung cấp về tình trạng ô tô dừng, đỗ tại các vị trí cấm như lòng đường hẹp, ngã ba, ngã tư, trước cổng trường học, bệnh viện, khu dân cư hoặc khu vực có biển báo cấm.

Đây cũng là cơ sở để CSGT tăng cường bố trí lực lượng kiểm soát, xử lý nghiêm, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Trên cơ sở nắm tình hình, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô vi phạm dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông.

CSGT cũng ghi hình xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội) đã và đang được thường xuyên thực hiện, trở thành một trong những giải pháp quan trọng, có hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Người dân tra cứu danh sách 135 xe dừng đỗ sai quy định bị phạt nguội tại đây, các xe này đã được CSGT gửi thông báo phạt nguội: Danh sách xe dừng đỗ sai quy định bị phạt nguội

CSGT đề nghị chủ xe có tên trong danh sách đến Đội CSGT Hàng Xanh, số 18 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định) để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư, trong hẻm bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 3.

Ngoài trực tiếp ghi hình, CSGT cũng xác minh để xử lý từ hình ảnh do người dân cung cấp

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Song song với công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm dừng đỗ sai quy định, Đội CSGT Hàng Xanh cũng tiếp tục phối hợp công an địa phương nhằm xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, để xe lấn chiếm vỉa hè, lề đường… gây mất an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.

Đơn vị mong nhận phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn qua số điện thoại trực ban 0283.726.3803.

Tin liên quan

980.000 trường hợp vi phạm: Giao thông TP.HCM thay đổi thế nào sau Nghị định 168/2024?

980.000 trường hợp vi phạm: Giao thông TP.HCM thay đổi thế nào sau Nghị định 168/2024?

Năm 2025, gần 980.000 trường hợp vi phạm bị CSGT TP.HCM xử phạt theo Nghị định 168/2024. Tình hình giao thông ở TP đã thay đổi thế nào?

TP.HCM kẻ vạch mắt võng rẽ phải khi đèn đỏ năm 2025: Tình hình các giao lộ thế nào?

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, CSGT TP.HCM ra quân siết chặt giao thông toàn thành phố

Khám phá thêm chủ đề

phạt nguội tra cứu phạt nguội CSGT CSGT TP.HCM dừng đỗ sai quy định TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận