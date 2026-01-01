Hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè chung cư, trong hẻm bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa công bố danh sách ô tô dừng, đỗ sai quy định bị phạt nguội.

Theo danh sách này, nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư Richmond, Thủy Lợi trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh). CSGT Hàng Xanh đã thường xuyên ghi hình, xử phạt cả ban ngày lẫn ban đêm tại khu vực này nhưng theo ghi nhận, vỉa hè trước 2 chung cư này thường xuyên có ô tô đậu kín.

Xe ô tô thường xuyên đỗ kín vỉa hè trước chung cư trên đường Nguyễn Xí ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáng chú ý, ở giữa 2 chung cư là trụ sở Công an phường Bình Thạnh nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.

CSGT Hàng Xanh cũng ghi nhận nhiều xe ô tô đỗ trên vỉa hè trái quy định trên đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp); đường Phạm Văn Đồng, Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông); đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội)...

Theo danh sách, CSGT đã phạt nguội hàng loạt trường hợp đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, đỗ xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi ở khu dân cư Cityland (phường Hạnh Thông), đường Nguyễn Văn Đậu, đường số 20, đường Phan Chu Trinh, Bạch Đằng, Lê Quang Định.

CSGT ghi hình phạt nguội cả ban ngày lẫn ban đêm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT Hàng Xanh cho biết đơn vị liên tục nhận được phản ánh, thông tin, hình ảnh từ người dân cung cấp về tình trạng ô tô dừng, đỗ tại các vị trí cấm như lòng đường hẹp, ngã ba, ngã tư, trước cổng trường học, bệnh viện, khu dân cư hoặc khu vực có biển báo cấm.

Đây cũng là cơ sở để CSGT tăng cường bố trí lực lượng kiểm soát, xử lý nghiêm, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Trên cơ sở nắm tình hình, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô vi phạm dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông.

CSGT cũng ghi hình xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội) đã và đang được thường xuyên thực hiện, trở thành một trong những giải pháp quan trọng, có hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.



Người dân tra cứu danh sách 135 xe dừng đỗ sai quy định bị phạt nguội tại đây, các xe này đã được CSGT gửi thông báo phạt nguội: Danh sách xe dừng đỗ sai quy định bị phạt nguội

CSGT đề nghị chủ xe có tên trong danh sách đến Đội CSGT Hàng Xanh, số 18 Phan Đăng Lưu (phường Gia Định) để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngoài trực tiếp ghi hình, CSGT cũng xác minh để xử lý từ hình ảnh do người dân cung cấp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Song song với công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm dừng đỗ sai quy định, Đội CSGT Hàng Xanh cũng tiếp tục phối hợp công an địa phương nhằm xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, để xe lấn chiếm vỉa hè, lề đường… gây mất an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.

Đơn vị mong nhận phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn qua số điện thoại trực ban 0283.726.3803.