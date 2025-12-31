Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, CSGT TP.HCM ra quân siết chặt giao thông toàn thành phố

Vũ Phượng
Vũ Phượng
31/12/2025 19:51 GMT+7

Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân phân luồng, điều tiết giao thông, tăng xử lý vi phạm nhằm ngăn ùn tắc, tai nạn.

Chiều 31.12 - ngay trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày (từ 1.1 đến hết 4.1.2026), Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM xác định nhu cầu đi lại, mua sắm, du lịch, vận chuyển hàng hóa phục vụ tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn và phức tạp về trật tự đô thị.

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, CSGT TP.HCM ra quân siết chặt giao thông toàn thành phố - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM tập trung tuần tra kiểm soát, bảo đảm an toàn kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do đó, CSGT đã chủ động triển khai lực lượng, đồng loạt thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm cao nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch 2026, theo phương châm "phân luồng trung tâm - an toàn cửa ngõ - văn minh đô thị".

CSGT TP.HCM kiểm soát chặt các điểm "nóng"

PC08 xây dựng phương án bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM, nơi diễn ra các hoạt động chào đón Tết Dương lịch; đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông, phối hợp các cơ quan báo chí cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Song song đó, PC08 phối hợp Sở Xây dựng rà soát các công trình hạ tầng đang thi công, yêu cầu thu gọn vật tư, máy móc, bố trí lực lượng điều tiết giao thông. CSGT TP.HCM phối hợp Cục CSGT và công an các địa phương giáp ranh tổ chức phân luồng tại các tuyến cửa ngõ ra - vào TP.HCM, các tuyến đường dẫn vào cao tốc.

Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, CSGT TP.HCM ra quân siết chặt giao thông toàn thành phố - Ảnh 2.

CSGT sẽ kiểm tra nồng độ cồn xuyên lễ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường bộ và đường thủy, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố, các tuyến quanh chợ, trung tâm thương mại, điểm vui chơi - mua sắm; khu vực cảng, sân bay Tân Sơn Nhất; các nhà ga metro, bến xe; các tuyến dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện chào đón năm mới.

CSGT tập trung xử phạt các lỗi gì?

Đại diện CSGT TP.HCM cho biết, CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như:

  • Vi phạm nồng độ cồn, ma túy;
  • Chở quá số người, quá tải, quá khổ;
  • Dừng, đỗ xe, đón trả khách không đúng quy định;
  • Thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng;
  • Đồng thời, xử lý nghiêm xe ba, bốn bánh tự chế, xe lôi, xe kéo, tăng cường xử phạt qua hình ảnh đối với hành vi dừng, đỗ xe sai quy định.

PC08 tiếp tục triển khai cho các doanh nghiệp vận tải và tài xế ký cam kết không vi phạm các quy định về tải trọng, số người, an toàn kỹ thuật; không dừng, đỗ, đón trả khách trái phép; không sử dụng tín hiệu ưu tiên trái quy định.

