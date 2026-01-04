CSGT TP.HCM cảnh báo khẩn nguyên nhân tai nạn do người lái xe 'quá tự tin'

Ngày 3.1, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, trong những ngày đầu năm 2026, tại khu vực vùng ven của thành phố đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng để lại những hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Điểm chung đáng lo ngại của các vụ tai nạn giao thông này là sự chủ quan, coi thường pháp luật và tính mạng khi cầm lái.

CSGT thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo thống kê từ PC08, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, khoảng 48% số vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó, khoảng 36% vụ tai nạn xuất phát từ các lỗi đi không đúng làn đường, chuyển hướng sai quy định, vượt xe ẩu…

Đây đều là những hành vi vi phạm phổ biến, thường bị người tham gia giao thông xem nhẹ với suy nghĩ "chỉ nhanh một chút", "chủ quan một lần sẽ không sao". Thế nhưng, trên thực tế, chính sự chủ quan đó đã trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những vụ tai nạn nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề.

Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì người điều khiển phương tiện quá tự tin vào kỹ năng lái xe của bản thân, coi nhẹ các yếu tố rủi ro trên đường như mật độ phương tiện, điều kiện mặt đường, tầm nhìn hay hành vi bất ngờ của các xe xung quanh.

CSGT tăng cường kiểm tra xe kinh doanh vận tải dịp tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi sự chủ quan lấn át ý thức tuân thủ pháp luật, tai nạn là điều khó tránh khỏi. Một pha vượt xe sai quy định, một lần chuyển hướng thiếu quan sát hay một khoảnh khắc không giữ khoảng cách an toàn… đều có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Tai nạn giao thông - nỗi đau không chỉ của riêng ai

Theo PC08, tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mạng của người tham gia giao thông mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình, người thân và toàn xã hội. Mỗi vụ tai nạn xảy ra trong dịp lễ, tết là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: không có niềm vui nào trọn vẹn nếu phải đánh đổi bằng sự an toàn.

Không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho hành vi vi phạm giao thông, dù chỉ trong khoảnh khắc. Mọi sự bất cẩn, chủ quan đều có thể phải trả giá bằng những mất mát không gì bù đắp được.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo mỗi người dân cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của bản thân khi tham gia giao thông, bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực như:

Đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện;



Tuân thủ đúng tốc độ, phần đường, làn đường;



Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn;



Luôn chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn;



Tuyệt đối không chủ quan trong mọi tình huống.



CSGT TP.HCM tăng cường phạt nguội để xử lý vi phạm có hiệu quả ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường… Đồng thời, CSGT sẽ tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.