Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ban ngày Tết Dương lịch, phát hiện nhiều vi phạm

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/01/2026 05:40 GMT+7

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT TP.HCM tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn cả ban ngày lẫn ban đêm, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm kịch khung.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT, Ban giám đốc Công an TP.HCM và Phòng CSGT, chiều 2.1.2026, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tổ chức kiểm tra nồng độ cồn ban ngày trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ban ngày Tết Dương lịch, phát hiện nhiều vi phạm - Ảnh 1.

CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ban ngày trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch

ẢNH: DIỆU MI

Từ 12 giờ đến 18 giờ cùng ngày, tổ công tác CSGT An Lạc triển khai kiểm soát nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường như Trần Văn Giàu, Quách Điêu, Thanh Niên… Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 9 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Trong số này, 6 trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở, trong khi 3 trường hợp vi phạm ở mức vượt quá 0,4 mg/lít khí thở.

Theo CSGT, nhiều người vi phạm có biểu hiện dễ nhận thấy như mặt đỏ, mắt đỏ, mùi rượu bia, nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình. Làm việc với CSGT, một số trường hợp thừa nhận vừa dự tiệc tại nhà người quen, có sử dụng rượu bia, sau đó chủ quan điều khiển phương tiện lưu thông trên đường và bị lập biên bản xử lý.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ban ngày Tết Dương lịch, phát hiện nhiều vi phạm - Ảnh 2.

Một số trường hợp vi phạm trình bày do chủ quan nhà gần nên đã tự chạy xe máy về sau khi đã sử dụng rượu bia

ẢNH: DIỆU MI

Đáng chú ý, việc kiểm tra được triển khai vào ban ngày, cho thấy vẫn còn không ít người điều khiển phương tiện chủ quan "uống ít thì không sao", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT siết kiểm soát, phạt nồng độ cồn cả trong hẻm

Theo thống kê của Đội CSGT An Lạc, chỉ trong 19 ngày (từ 15.12.2025 đến 2.1.2026), đơn vị đã xử lý hơn 1.000 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất kích thích. Trong đó, 4 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy, số còn lại là vi phạm nồng độ cồn.

Số liệu này cho thấy tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp trong dịp lễ, tết, đòi hỏi lực lượng CSGT phải duy trì công tác kiểm soát liên tục, quyết liệt.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ban ngày Tết Dương lịch, phát hiện nhiều vi phạm - Ảnh 3.

Dù kiểm tra ban ngày nhưng CSGT vẫn phát hiện có những trường hợp vi phạm kịch khung sau buổi nhậu trưa

ẢNH: DIỆU MI

Để nâng cao hiệu quả xử lý, các đội, trạm CSGT thuộc Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Công tác kiểm tra tập trung vào các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy với tinh thần xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú ý các tuyến đường liên xã, hẻm nhỏ - nơi người vi phạm thường lợi dụng để né tránh kiểm tra.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, CSGT toàn thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát trên cả đường bộ và đường thủy, tập trung tại các khu vực trọng điểm như: trung tâm TP.HCM; khu vực chợ, trung tâm thương mại, khu ăn uống; cảng, sân bay Tân Sơn Nhất, nhà ga metro; bến xe; các tuyến đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cùng các địa điểm tổ chức hoạt động lễ hội đón tết.

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn ban ngày Tết Dương lịch, phát hiện nhiều vi phạm - Ảnh 5.

CSGT sẽ tuần tra kiểm soát cả trong hẻm để tránh trường hợp người vi phạm "né" chốt

ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh vi phạm nồng độ cồn và ma túy, CSGT cũng xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: chở quá số người quy định, quá tải, quá khổ; dừng, đỗ xe, đón trả khách sai quy định; xe ba, bốn bánh tự chế gây mất an toàn giao thông.

Song song đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh xử phạt qua hình ảnh, kịp thời ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong dịp Tết.

Xem thêm bình luận