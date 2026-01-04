CSGT xác minh xe máy biển số 567.89 chở 3, buông 2 tay trên cầu Ba Son

Ngày 4.1, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đang xác minh vụ việc, mời người liên quan đến xử lý liên quan clip xe máy mang biển số 60C1 - 567.89 chở 3, buông 2 tay khi lưu thông trên cầu Ba Son.

Theo đó, đoạn clip xe máy mang biển số 60C1 - 567.89 lưu thông trên cầu Ba Son (TP.HCM) với nhiều hành vi nguy hiểm, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Theo hình ảnh trong clip, chiếc xe máy chở 3 người, trong đó có 2 cô gái ngồi phía sau. Khi xe lên đến đoạn xuống dốc cầu Ba Son, hai người ngồi phía sau bất ngờ dang 2 tay sang 2 bên. Ngay sau đó, người điều khiển xe cũng buông 2 tay, thực hiện động tác tương tự trong lúc xe vẫn đang lưu thông.

Xe máy biển số 567.89 chở 3, buông 2 tay khi lái xe

Toàn bộ sự việc diễn ra trên cầu Ba Son - cây cầu nằm ngay trung tâm TP.HCM. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, không chỉ đối với những người trên xe mà còn có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều.

Đoạn clip được người đi đường chạy song song ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi xuất hiện, đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi coi thường an toàn giao thông, cần được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, một đoạn clip khác về người chạy xe SH buông 2 tay trên cầu Ba Son cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.



Theo quy định hiện hành, người lái xe thực hiện hành vi buông 2 tay khi điều khiển phương tiện sẽ bị tịch thu xe. Trước đó, CSGT TP.HCM cũng liên tục xử lý thanh thiếu niên buông 2 tay khi lái xe từ clip do người dân cung cấp.



CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như buông 2 tay, lạng lách, đánh võng vì có thể gây tai nạn cho bản thân và người đi đường.

Hiện nay, với việc tăng cường tuần tra kiểm soát, ứng dụng camera giám sát, thiết bị ghi hình và tiếp nhận phản ánh từ người dân, mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều có thể bị phát hiện, xử lý kịp thời. Người dân cần nâng cao ý thức, lái xe an toàn, đúng luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.

Trong giới chơi biển số đẹp "567.89" được dịch là "san bằng tất cả", dãy số tiến lên, mang lại may mắn cho chủ xe. Dãy biển số đẹp này luôn được dân chơi biển số săn lùng, đấu giá.