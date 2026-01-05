CSGT phạt hàng loạt xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp ở TP.HCM

Sáng 5.1, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Mai Chí Thọ, khu vực có làn đường riêng cho xe đạp vừa được đưa vào sử dụng.

Làn đường có biển báo hiệu dành riêng cho xe đạp ẢNH: DIỆU MI

Qua ghi nhận, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp, dù hệ thống vạch sơn, biển báo đã được lắp đặt để phân biệt với các làn xe cơ giới.

Khi được CSGT dừng xe, nhắc nhở và lập biên bản, không ít người vi phạm cho biết "thấy đường mới làm nên chạy vào", hoặc cho rằng làn đường này còn trống, ít xe đạp lưu thông. Với các trường hợp vi phạm, CSGT đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính với mức phạt 700.000 đồng theo quy định, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành đúng làn đường, phần đường khi tham gia giao thông.

Người dân chạy ngược chiều vào làn đường này để "đỡ phải qua đường" ẢNH: DIỆU MI

Theo Đội CSGT Cát Lái, thời gian tới lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến Mai Chí Thọ, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ đúng mục đích sử dụng của làn đường dành riêng cho xe đạp, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, đây là làn ưu tiên xe đạp, những đoạn trên vỉa hè có bố trí biển báo làn dành riêng xe đạp, các phương tiện khác không lưu thông vào. Ngoài ra, các đơn vị cũng bố trí biểu tượng xe đạp trên mặt đường.

Đây là tuyến đầu tiên, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ tiếp tục theo dõi để có điều chỉnh kịp thời.

Nhiều người bị phạt trình bày không biết rõ đây là làn đường chỉ dành cho xe đạp ẢNH: DIỆU MI

Theo ông Đoàn Văn Tấn, việc bố trí biển cấm xe máy sẽ được xem xét sau thời gian đưa vào khai thác. Hiện nay, có một số đoạn qua cầu đi chung với các phương tiện khác, làn xe đạp được sơn màu và biểu tượng để các phương tiện khác ưu tiên và nhường đường.

"Mong người tham gia giao thông cùng nâng cao ý thức ưu tiên và nhường đường cho xe đạp khi tham gia lưu thông ở những đoạn đường này", ông Tấn nói.

Tranh luận xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp

Làn đường riêng cho xe đạp trên trục Mai Chí Thọ được đầu tư với kỳ vọng hình thành không gian lưu thông an toàn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Không ít người dân bày tỏ bức xúc khi quyền được lưu thông an toàn của người đi xe đạp chưa được tôn trọng, trong khi hành vi vi phạm diễn ra công khai nhưng chưa được xử lý triệt để.



Người vi phạm sẽ bị phạt 700.000 đồng ẢNH: DIỆU MI

Tài khoản Trung Dũng bình luận: "Ngược đời xe đạp chạy làn ô tô, xe máy leo làn xe đạp, ô tô chen hàng xe máy". Facebook tên Nguyễn Phúc viết: "Thói quen chạy xe điền vào chỗ trống đến bao giờ mới bỏ được".

Tài khoản Khắc Long Phạm nêu ý kiến nên cấm xe máy vào làn đường riêng cho xe đạp theo khung giờ vì chủ yếu xe đạp chỉ đi buổi sáng tập thể dục. Một số người dùng mạng xã hội khác thì ngao ngán "Chạy xe lên vỉa hè bị phạt 5 triệu nhiều người đi xe máy còn dám chạy huống chi làn đường này".

Theo nhiều ý kiến, xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp làm giảm hiệu quả đầu tư hạ tầng giao thông xanh. Một số ý kiến cho rằng CSGT cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Cơ quan chức năng đang nghiên cứu, theo dõi để lắp biển cấm xe máy vào làn đường này. Khi có biển cấm, xe máy vi phạm sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe ẢNH: DIỆU MI

CSGT cho biết vào buổi chiều, nhiều người đi xe máy thường đi vào làn đường này để rẽ vào đường Trần Quý Kiên ẢNH: DIỆU MI

Làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1) dài gần 6 km, rộng từ 1,5 - 2 m, được thiết kế tách biệt với làn xe cơ giới và khu vực người đi bộ. Làn xe đạp có vạch sơn đỏ liên tục, vận tốc thiết kế 20 km/giờ, được bố trí kéo dài qua các giao lộ để dễ nhận biết, nhường đường.

Trên toàn tuyến được lắp đặt hệ thống chiếu sáng riêng, biển báo cấm xe máy tại các đoạn cải tạo trên vỉa hè; trường hợp xe máy đi vào làn đường này sẽ bị xử phạt theo quy định. Dự án có tổng mức đầu tư 14,2 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tháng.