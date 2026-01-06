Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tài xế chạy ngược chiều vì 'đi theo định vị' bị CSGT TP.HCM phạt 19 triệu

Vũ Phượng - Trần Kha
06/01/2026 13:41 GMT+7

Bị CSGT TP.HCM phạt 19 triệu vì chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, tài xế giải thích do đi theo định vị, không nhìn biển báo.

Ngày 6.1, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã mời tài xế trong đoạn clip xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu (xã Bình Lợi) lan truyền trên mạng xã hội đến làm việc và lập biên bản vi phạm.

Tại trụ sở Đội CSGT An Lạc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe tải là V.Đ.T (35 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Tài xế chạy ngược chiều bị CSGT TP.HCM phạt 19 triệu vì 'đi theo định vị' - Ảnh 1.

Tài xế xe tải chạy ngược chiều trình bày do đi theo định vị, không nhìn biển báo

ẢNH: D.M

Làm việc với CSGT, tài xế cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 24.12.2025, tại giao lộ Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi. Anh được thuê chở hàng từ Gia Lai vào TP.HCM. Do lần đầu di chuyển vào thành phố, không thông thạo đường sá, lại mải đi theo chỉ dẫn của định vị và không chú ý quan sát biển báo, nên anh đã điều khiển xe đi vào đường ngược chiều.

Qua làm việc, tài xế thừa nhận hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đồng thời cam kết sẽ chú ý quan sát, tuân thủ đúng quy định khi tham gia giao thông để không tái phạm.

Theo trình bày của tài xế xe tải chạy ngược chiều, ngay sau khi nhận được thông báo từ CSGT, anh đã di chuyển quãng đường hơn 700 km từ phường Quy Nhơn Nam vào TP.HCM để làm việc với cơ quan chức năng.

Tài xế chạy ngược chiều bị CSGT TP.HCM phạt 19 triệu vì 'đi theo định vị' - Ảnh 2.

Hình ảnh xe tải chạy ngược chiều xuất hiện trên mạng xã hội

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Với lỗi chạy ngược chiều, CSGT An Lạc đã lập biên bản vi phạm theo điểm d, khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024, xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Sau đó, quyết định xử phạt đã được ban hành và tài xế đã chấp hành nộp phạt theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe tải lưu thông trên đường Trần Văn Giàu theo hướng từ đường Võ Trần Chí về cầu Xáng. Khi đến giao lộ với đường Võ Hữu Lợi, thay vì tiếp tục di chuyển thêm khoảng 1 km để quay đầu xe đúng quy định, tài xế đã cho xe chạy ngược chiều để rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi.

Hình ảnh trong clip cho thấy thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có mật độ phương tiện lưu thông khá đông. Nhiều người đi đường đã phải phanh gấp hoặc chủ động tránh né để bảo đảm an toàn.

