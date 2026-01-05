CSGT TP.HCM xác minh clip xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu

Ngày 5.1, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đang tiến hành xác minh, mời tài xế xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu đoạn qua địa bàn xã Bình Lợi để làm rõ.

Xe tải chạy ngược chiều ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải lưu thông trên đường Trần Văn Giàu theo hướng từ đường Võ Trần Chí về cầu Xáng. Khi đến giao lộ với đường Võ Hữu Lợi, thay vì phải đi tiếp khoảng 1 km nữa để đến điểm quay đầu theo quy định, tài xế này đã điều khiển xe chạy ngược chiều để rẽ trái ngay vào đường Võ Hữu Lợi.

Hình ảnh từ clip cho thấy thời điểm tài xế chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, khu vực này có mật độ phương tiện qua lại khá đông. Nhiều người đi đường đã phải thắng gấp hoặc tìm cách né tránh để đảm bảo an toàn. Cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi coi thường luật lệ giao thông của tài xế xe tải.

Được biết, clip này do một người dân đi đường ghi lại vào đầu giờ chiều ngày 24.12.2025 và sau đó xuất hiện trên mạng.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Đội CSGT An Lạc khẳng định đơn vị đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định biển số xe cũng như danh tính người điều khiển. Sau khi xác minh chính xác, đơn vị sẽ mời tài xế xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu lên làm việc và lập biên bản xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật.