Điều chỉnh giờ mở giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5: Hết chạy ngược chiều

Ngày 15.12, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Tân và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5.

Từ ngày 15.12, giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 chỉ mở cho phương tiện lưu thông trong hai khung giờ cao điểm: 6 - 8 giờ và 17 - 19 giờ

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Đây là khu vực thường xuyên xảy ra mất an toàn giao thông do nhiều xe máy từ đường số 10 rẽ trái, chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh để vào đường Liên Khu 4-5. Dù đã lắp camera phạt nguội và thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm, nhưng vì phải đi vòng xa nhiều km nếu lưu thông đúng quy định, không ít người bất chấp chạy ngược chiều khoảng 80 m, gây rối loạn trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Trước đó một tuần, lực lượng chức năng đã treo biển thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông. Theo phương án mới, từ ngày 15.12, giao lộ chỉ mở cho phương tiện lưu thông trong hai khung giờ cao điểm: 6 - 8 giờ và 17 - 19 giờ.

Ghi nhận của Báo Thanh Niên trong ngày 15.12 cho thấy, lực lượng chức năng túc trực tại chỗ để điều tiết, hướng dẫn người dân. Đúng 8 giờ sáng, rào chắn lưu động được triển khai, giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5 chính thức đóng theo phương án.

Kết quả đáng ghi nhận trong ngày đầu thực hiện, không còn tình trạng xe máy chạy ngược chiều. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, dòng xe lưu thông tại khu vực này khá ổn định, không còn tình trạng xung đột giao thông do các phương tiện xe máy chạy ngược chiều.

Thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Khi giao lộ đóng, phương tiện từ đường Liên Khu 4-5 hướng về vòng xoay An Lạc phải quay đầu tại dạ cầu Bình Thuận. Chiều ngược lại, xe quay đầu dưới cầu vượt Gò Mây.

Anh Trần Minh Trí, người dân khu vực, chia sẻ: "Tôi thấy điều chỉnh giờ mở giao lộ như thế này rất hợp lý. Giao thông ổn định hơn, hạn chế được xe máy đi ngược chiều gây nguy hiểm, đặc biệt ở các khung giờ ngoài cao điểm".

Phương án thay đổi nhằm từng bước hình thành thói quen chấp hành đúng quy định cho người dân, giảm ùn tắc và vi phạm đi ngược chiều.