Camera AI và đèn tín hiệu thông minh sẽ cùng điều tiết giao thông Hà Nội

Sắp vận hành hơn 1.800 camera AI

Tại hội thảo chuyên đề chuyển đổi số về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông diễn ra ngày 5.12, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm điều hành - chỉ huy - thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông.

Đại tá Trần Đình Nghĩa phát biểu tại hội thảo ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo đại tá Trần Đình Nghĩa, Trung tâm điều khiển giao thông của Công an Hà Nội đã được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2 và dự kiến đến ngày 10.12, toàn thành phố sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Đại tá Nghĩa cho hay, mục tiêu của hệ thống không chỉ là "phạt nguội", mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cạnh đó, hệ thống cũng tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định… Đồng thời cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Hơn 1.800 camera AI sẽ được vận hành trong tuần tới ẢNH: H.Q

Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay, quy trình xử lý vi phạm phát hiện qua hệ thống camera giám sát được thực hiện theo 5 bước chính; thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính toàn trình với 4 bước chính, giảm tổng số 7 thủ tục so với quy trình thủ công hiện tại và chỉ thực hiện trên môi trường điện tử.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, khẳng định Công an Hà Nội đang bước vào giai đoạn đổi mới và chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Từ hình ảnh của camera AI, hệ thống sẽ phân tích và tự động điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông tùy theo lượng phương tiện ẢNH: H.Q

Giám đốc Công an Hà Nội cho hay, quá trình ứng dụng công nghệ số không chỉ rút ngắn thời gian xử lý vi phạm, tiết kiệm chi phí xã hội mà còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến, nộp phạt nhanh chóng và qua đó cũng chủ động giám sát công khai quy trình xử lý.

Cạnh đó, hệ thống dữ liệu được đồng bộ, chuẩn hóa sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của công dân.

Camera và hệ thống đèn sẽ điều phối giao thông

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, thời gian tới, toàn bộ đèn giao thông sẽ được nâng cấp, tích hợp công nghệ điều khiển thông minh, thích ứng với dữ liệu giao thông thời gian thực.

Cụ thể, hệ thống camera AI sẽ ghi nhận hình ảnh phương tiện, dữ liệu, sau đó được phân tích với độ chính xác đến 95% và kết nối với bộ điều khiển đèn. Nhờ đó, đèn có thể tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh - đỏ tùy theo lượng xe đông hay vắng, giúp giảm thời gian chờ đợi và lưu thông nhanh hơn tại các nút giao.

Camera AI và hệ thống đèn thông minh được kỳ vọng giảm ùn tắc và hỗ trợ CSGT điều tiết, chỉ huy từ xa ẢNH: H.Q

Ngoài ra, AI cũng cho phép điều khiển đồng bộ nhiều nút đèn trên cùng tuyến đường, giúp xe di chuyển thuận lợi hơn, hạn chế tình trạng tắc giữa các đoạn giao nhau. Khi vận hành đồng bộ, hệ thống không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn hỗ trợ CSGT điều tiết, chỉ huy từ xa.

Đối với các camera AI, hệ thống này đã có thể tự động bắt các lỗi vi phạm mà không cần cán bộ trực thủ công như trước. Hệ thống camera này có thể bắt chính xác nhiều lỗi như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không tuân thủ vạch kẻ đường, không đội mũ bảo hiểm…

Lực lượng CSGT đang phát triển ứng dụng VNeTraffic. Qua ứng dụng này, người dân có thể tra cứu phạt nguội, đấu giá biển số xe, phản ánh vi phạm, đọc tin tức, cảnh báo ùn tắc, gửi thông tin vi phạm và quản lý thông tin phương tiện. Sắp tới, ứng dụng này còn được dùng là một kênh để thông báo vi phạm.