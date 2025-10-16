Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT TP.HCM thông tin kế hoạch mở rộng camera AI

Sỹ Đông - Uyển Nhi
16/10/2025 17:58 GMT+7

CSGT TP.HCM sẽ phối hợp triển khai mô hình hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo (camera AI), lắp đặt tại vị trí trọng yếu, điểm đen về ùn tắc.

Chiều 16.10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông tin về kế hoạch hiện đại hóa hệ thống camera quan sát, nhất là mở rộng camera AI.

Hiện toàn TP.HCM có 530 camera quan sát giao thông, 9 camera giám sát tốc độ tự động và 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các tuyến giao lộ, cùng 47 camera do Cục CSGT, Bộ Công an quản lý, vận hành.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT đang vận hành 710 camera của Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông thuộc Sở Xây dựng để hỗ trợ chỉ huy điều hành giao thông và xử lý vi phạm, được lắp đặt tại nhiều tuyến đường trọng tâm, vành đai, ngã tư đường.

CSGT TP.HCM thông tin kế hoạch mở rộng camera AI- Ảnh 1.

Hình ảnh ghi nhận từ camera AI

ẢNH: T.N

Thượng tá Nam cho biết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra 4 vấn đề thực tiễn cần giải quyết tại TP.HCM, trong đó có vấn đề trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT xác định kéo giảm ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng thời phối hợp các cơ quan triển khai mô hình hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo, dự kiến lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, điểm đen về ùn tắc, tai nạn giao thông.

Hệ thống này hỗ trợ công tác giám sát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đồng thời hỗ trợ theo dõi, phát hiện và truy tìm tội phạm trên cơ sở hệ thống camera sẵn có.

"Camera AI giúp hiện đại hóa công tác quản lý trật tự an toàn giao thông và tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước", thượng tá Nam nói.

Hiện Phòng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp VNPT, MobiFone và các phòng nghiệp vụ bổ sung hệ thống AI vào việc trích xuất dữ liệu vi phạm qua hình ảnh. Hình ảnh thu thập từ các hệ thống camera, công nghệ AI sẽ phân tích vi phạm cụ thể để hoàn thành và gửi thông báo vi phạm về chủ phương tiện.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM cảnh báo lỗi đi xe máy nguy hiểm trên quốc lộ

CSGT TP.HCM cảnh báo lỗi đi xe máy nguy hiểm trên quốc lộ

CSGT TP.HCM sẽ tăng cường xử lý lỗi đi xe máy vào đường cấm, đi ngược chiều trên các tuyến đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười nhằm hạn chế các vụ tai nạn thương tâm.

Camera AI đã bắt lỗi nhưng khó phạt nguội xe máy

Camera AI phát hiện gần 2.000 vi phạm trong 12 giờ trên 1 tuyến đường

