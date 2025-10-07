Camera AI đã bắt lỗi nhưng khó phạt nguội xe máy

Chia sẻ về việc ứng dụng camera AI vào phạt nguội, thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Cục phó Cục CSGT Bộ Công an, cho biết thời gian gần đây, cơ quan này đã thí điểm lắp loại camera này trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Cục phó Cục CSGT ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoạt động trước, 2 camera AI trên phố Phạm Văn Bạch hoạt động từ ngày 24.9 đã ghi nhận rất nhiều trường hợp vi phạm luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Thiếu tướng Mừng cho biết, tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội) cũng mới được lắp đặt loại camera này. Sau kết quả khả quan bước đầu, sắp tới hàng ngàn camera AI sẽ được lắp trên toàn quốc.

Song, thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng cho hay, việc phạt nguội các phương tiện vi phạm đang gặp khó khăn, khi toàn quốc có 69.000 xe mô tô, xe máy chưa gắn định danh chủ phương tiện.

Theo Cục phó Cục CSGT, việc ứng dụng camera AI vào phạt nguội đối với xe gắn máy đặc biệt là xe máy cũ biển 3 số, 4 số đang gặp khó khăn khi chưa xác định được định danh chủ xe. Các phương tiện này quá cũ nát, thậm chí có những phương tiện đã được bán vào đồng nát, hư hỏng, thậm chí đã bị phá dỡ hoặc qua nhiều đời chủ, chủ phương tiện đã chết hay ra nước ngoài…

Thiếu tướng Mừng cho hay, mục tiêu đến hết năm 2025 và sang đầu năm 2026, Cục CSGT sẽ phối hợp công an các địa phương rà soát các phương tiện hiện nay còn dữ liệu trên hệ thống, loại khỏi dữ liệu những phương tiện không còn lưu thông. Những xe còn lưu thông sẽ được đưa vào định danh để phục vụ cho công tác quản lý và phát hiện, xử lý vi phạm giao thông.

Hiện Cục CSGT đang tiếp tục tổng rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, số hóa hồ sơ đăng ký xe và cập nhật bổ sung mã định danh của người lái xe, dự kiến đến ngày 31.12, 100% dữ liệu phương tiện "đúng, đủ, sạch, sống", thông tin địa chỉ chủ xe đáp ứng theo mô hình chính quyền 2 cấp, phục vụ công tác xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.