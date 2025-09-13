Tài xế lo bị phạt nguội vì camera giám sát

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp mạnh, kết hợp công nghệ giám sát hiện đại để xử lý nghiêm hành vi này - một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

CSGT TP.HCM đã lập biên bản phạt hơn 1.500 trường hợp người lái xe dùng tay sử dụng ĐTDĐ khi đang lái xe. Ngoài việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trực tiếp, CSGT cũng kết hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe để phát hiện, ghi nhận và xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng PC08 Công an TP.HCM, cho biết qua camera giám sát, hình ảnh người dân cung cấp, dữ liệu từ hộp đen, camera buồng lái, CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế dùng tay sử dụng ĐTDĐ khi lái xe. Hầu hết những trường hợp vi phạm đều có bằng chứng cụ thể, rõ ràng nên tài xế đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của CSGT.

CSGT phạt nhiều tài xế dùng điện thoại qua camera buồng lái

"Dùng tay sử dụng ĐTDĐ khi đang lái xe là hành vi hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất TTATGT. Nếu cần liên lạc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe đúng quy định để đảm bảo an toàn và phòng tránh TNGT", thượng tá Nguyễn Văn Bình khuyến cáo.

Ông Nguyễn Thành Khiêm (41 tuổi, quê Quảng Trị, tài xế xe khách) cho biết từ khi có camera giám sát trên buồng lái, ông không dám cầm đến ĐTDĐ khi lái xe vì mức phạt hiện nay khá cao. "Không có CSGT nhưng cử động nào cũng bị camera ghi lại nên giống như CSGT luôn hiện hữu. Trước đây, tôi còn có thể nghe ĐTDĐ khi lái xe, nhưng có camera giám sát thì không dám nghe nữa", tài xế chia sẻ.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhìn nhận tình trạng tài xế sử dụng ĐTDĐ hoặc thiết bị điện tử trong quá trình lái xe vẫn diễn ra phổ biến. Đây được đánh giá là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi khi sử dụng ĐTDĐ lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ; giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ cao như trên cao tốc.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, đặc biệt là lỗi dùng tay sử dụng ĐTDĐ khi lái xe, qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn TP.HCM.