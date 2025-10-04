Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hình ảnh 83 xe máy đi vào đường cấm bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội
Video Đời sống

Hình ảnh 83 xe máy đi vào đường cấm bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/10/2025 11:59 GMT+7

Ngày 4.10.2025, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa công bố danh sách 83 xe máy băng ngang đường ray qua tuyến Phạm Văn Đồng (phường Hạnh Thông) bị CSGT ghi hình phạt nguội từ ngày 22.9 - 26.9.2025.

Trên đường Phạm Văn Đồng, dù CSGT thường xuyên xử lý, tuyên truyền và đã gắn biển chỉ dẫn ngay dưới biển cấm nhưng không ít người đi xe máy bất chấp nguy hiểm, băng ngang đường ray ngay giữa dòng xe ô tô đang lưu thông với tốc độ cao. Hành vi này tiềm ẩn rủi ro lớn, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể xảy ra va chạm trực diện, gây tai nạn nghiêm trọng không chỉ cho người vi phạm mà còn cho nhiều phương tiện khác.

Hình ảnh 83 xe máy đi vào đường cấm bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Dù CSGT đã công khai ghi hình xử lý, nhưng để rút ngắn quãng đường, nhiều người vẫn ngang nhiên băng ngang đường ray, bất chấp hiểm nguy rình rập.

Theo CSGT Hàng Xanh, trong năm 2024 và 2025, khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng và đường ngang của tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Hạnh Thông xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân do người điều khiển xe quay đầu tại nơi cấm quay đầu, đi vào khu vực cấm (đi từ đường song hành đường ray qua tuyến Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông).

CSGT Hàng Xanh phạt nguội xe máy đi vào đường cấm ghi hình phạt nguội Đường Phạm Văn Đồng CSGT TP.HCM
