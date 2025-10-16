CSGT TP.HCM cảnh báo lỗi đi xe máy nguy hiểm trên quốc lộ

Chiều 16.10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ. Tại buổi họp báo, phóng viên đặt vấn đề nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 1 (nay là đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười) do xe máy đi vào làn ô tô, chạy ngược chiều và đề nghị lực lượng CSGT đưa ra giải pháp chấn chỉnh.

Trả lời, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), cho biết đây là các tuyến đường giao thông huyết mạch của thành phố, số lượng xe qua lại rất lớn, trong đó có cả xe container, xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này.

Điển hình vào chiều 22.5, vụ tai nạn xe tải và nhiều phương tiện khác trên đường Đỗ Mười (trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức) làm 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ và 1 người bị thương. Mới đây nhất, sáng 14.10, cũng phía trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy đi vào làn ô tô làm 1 bé gái 6 tuổi tử vong tại chỗ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM trả lời tại buổi họp báo ẢNH: NGUYÊN VŨ

"Các vụ tai nạn thương tâm xảy ra do người dân cố tình vi phạm, đi vào đường cấm, ngược chiều", thượng tá Nam nhận định. Chưa kể, để đến điểm đón xe buýt nhanh cho kịp giờ, một số học sinh, sinh viên đã đi vào làn ô tô và chạy ngược chiều dẫn đến tai nạn.

Trước tình hình đó, PC08 Công an TP.HCM tăng cường xử lý vi phạm như đi vào làn ô tô và chạy ngược chiều xe. Tính từ ngày 15.12.2024 đến ngày 2.10.2025, PC08 phát hiện, xử lý 1.577 trường hợp đi vào đường cấm, ngược chiều trên tuyến Đỗ Mười, Lê Đức Anh, trong đó có nhiều trường hợp xử lý qua phạt nguội.

CSGT TP.HCM p hạt hơn 1.800 người vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày

Thượng tá Nam cho biết thêm, từ ngày 11.10, PC08 ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau 4 ngày ra quân, lực lượng CSGT TP.HCM xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, hơn 1.800 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 8 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Ngoài ra, PC08 cũng kiến nghị Sở Xây dựng cấm xe ô tô tải trên 2,5 tấn và xe ô tô khách trên 16 chỗ (ngoại trừ xe buýt) đi trên làn đường hỗn hợp từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 20 giờ, cấm dừng và đỗ xe từ 6 - 22 giờ, cấm đỗ xe từ 22 - 6 giờ sáng hôm sau trên làn hỗn hợp.

Từ nay đến cuối năm 2025, Phòng CSGT sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm như đi vào làn ô tô, đi ngược chiều, điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn, điều khiển phương tiện 3 - 4 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh.

Bên cạnh đó, PC08 cũng phối hợp chính quyền địa phương, công an phường xã vận động, xử lý người buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng, lề đường, tạo làn thông thoáng cho phương tiện xe máy di chuyển, đặc biệt là khu vực trước chợ đầu mối, chợ tự phát, khu công nghiệp...