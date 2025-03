CSGT TP.HCM tước hơn 17.200 giấy phép lái xe trong 3 tháng

Chiều 13.3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin vấn đề kinh tế - xã hội định kỳ, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết từ ngày 15.12.2024 đến ngày 12.3.2025, lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý gần 127.000 trường hợp vi phạm giao thông, tước giấy phép lái xe hơn 17.200 trường hợp.

Trong đó, một số chuyên đề trọng tâm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông được tập trung gồm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chạy ngược chiều...

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xử lý hơn 14.500 trường hợp vi phạm tốc độ; gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy; hơn 900 trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu; gần 1.600 trường hợp lưu thông ngược chiều; hơn 6.500 trường hợp đi không đúng làn đường, đi trên vỉa hè.

Trong thời gian trên, toàn TP.HCM xảy ra 247 vụ tai nạn giao thông, khiến 103 người chết và 127 người bị thương.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2025 đến nay chuyển biến tích cực ẢNH: NGUYỄN ANH

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, đặc biệt các vụ tai nạn liên quan nồng độ cồn giảm mạnh so với cùng kỳ.

Người dân đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông nói chung và về nồng độ cồn nói riêng so với thời gian trước khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ có hiệu lực.

Trước nhận định tình trạng "người vi phạm bỏ phương tiện do tăng mức xử phạt", thượng tá Long cho biết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tối đa 1 năm, trong khi Nghị định 168/2024 mới có hiệu lực thi hành gần 3 tháng nên Công an TP.HCM chưa có cơ sở để đánh giá.

Tại buổi họp báo, phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc quản lý kho, bãi tạm giữ xe tang vật do công an quận, huyện quản lý trước đây được vận hành ra sao khi Công an TP.HCM không tổ chức công an cấp huyện.

Về vấn đề này, thượng tá Long cho biết các bãi tạm giữ của công an quận, huyện được chuyển về đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM quản lý.

"Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các kho, bãi tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính luôn được chú trọng triển khai thường xuyên, đặc biệt tăng cường vào mùa nắng nóng", đại diện Công an TP.HCM khẳng định.