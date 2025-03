Thay đổi gì khi CSGT cấp, đổi giấy phép lái xe?

2 hình thức cấp đổi giấy phép lái xe

Sáng 1.3, tại Hà Nội, trong ngày đầu thực hiện chuyển giao nhiệm vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, hàng chục người dân có mặt từ rất sớm tại cơ sở số 1 của Đội sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội). Lực lượng CSGT đã bố trí cán bộ để phân luồng, hướng dẫn từng trường hợp, bảo đảm quá trình tiếp nhận hồ sơ diễn ra nhanh chóng. Trung bình mỗi người dân mất khoảng 10 phút để hoàn thiện các bước nộp hồ sơ.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã chủ động phương án từ trước, huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để việc cấp đổi GPLX diễn ra liên tục.

Theo đại diện Cục CSGT Bộ Công an, quy trình, cách thức cấp đổi, cấp lại GPLX cũng được tối ưu hóa nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Có 2 hình thức để người dân lựa chọn, gồm trực tiếp và trực tuyến.

CSGT Hà Nội làm thủ tục cấp, đổi GPLX cho người dân ẢNH: PHÚC BÌNH

Với hình thức trực tiếp, người dân đến trụ sở công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ, hoặc phòng CSGT công an cấp tỉnh. Hồ sơ bao gồm: đề nghị đổi hoặc cấp lại GPLX theo mẫu, giấy khám sức khỏe, bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của GPLX, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài).

Người dân được nhận kết quả sau 5 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, thông tin GPLX được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin GPLX của Cục CSGT sau 3 ngày tiếp nhận hồ sơ.

"Trường hợp GPLX được tích hợp 2 hạng mà người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng một hạng thì nộp quyết định xử phạt để được đổi hạng còn lại", đại diện Cục CSGT lưu ý.

Người dân TP.HCM đánh giá cao nghiệp vụ của lực lượng CSGT trong công tác sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Với hình thức trực tuyến, người dân cần truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, sau đó chọn dịch vụ "đổi GPLX", làm theo hướng dẫn và tải file đính kèm các hồ sơ cần thiết theo quy định.

Sau khi nhấn "nộp hồ sơ", người dân đã đăng ký thành công dịch vụ đổi GPLX trên cổng dịch vụ công mức độ 4, chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu sai sót hoặc thiếu thông tin).

TP.HCM: Người dân đánh giá cao nghiệp vụ của công an

Sáng 1.3, ngày đầu Phòng CSGT Công an TP.HCM chính thức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ sát hạch và cấp đổi GPLX. Trước đó 1 ngày, Công an TP.HCM công bố quyết định thành lập Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, đồng thời điều động trung tá Trương Trần Minh Tuấn giữ chức đội trưởng.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, công an tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp đổi GPLX tại 3 địa điểm: 252 Lý Chính Thắng (P.9, Q.3), 8 Nguyễn Ảnh Thủ (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) và 111 Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú).

CSGT TP.HCM bố trí bàn hướng dẫn chu đáo cho người dân ẢNH: UYỂN NHI

Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện công tác sát hạch, cấp, quản lý GPLX, đảm bảo không gián đoạn việc phục vụ người dân, tổ chức khi có yêu cầu. Người dân có thể làm các thủ tục cấp đổi GPLX bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công an TP.HCM bố trí thêm 22 điểm tại công an 17 phường thuộc các quận, TP.Thủ Đức đang thực hiện đăng ký xe mô tô và công an 5 xã trung tâm thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 1.3, hoạt động tiếp nhận hồ sơ sát hạch và cấp đổi GPLX tại 3 trụ sở thuộc Phòng CSGT diễn ra bình thường. Nhiều người dân đánh giá các chiến sĩ CSGT nhiệt tình, thân thiện, tác phong nhanh gọn, giỏi nghiệp vụ.

Cầm hồ sơ thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX tại cơ sở 252 Lý Chính Thắng và hoàn thành trong thời gian chưa tới 15 phút, ông Lê Minh Hùng (Q.Tân Bình) chia sẻ: "GPLX hạng D của tôi hết hạn rồi. Nay nghe ngày đầu công an tiếp nhận nhiệm vụ nên tôi tranh thủ đến đổi. Tôi được các chiến sĩ nhiệt tình hướng dẫn, mẫu có sẵn nên chỉ cần mình điền theo hướng dẫn, nộp hồ sơ diễn ra suôn sẻ".

Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (CSGT TP.HCM) trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ mới ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại trụ sở 111 Tân Sơn Nhì và số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, người dân cho hay trong quá trình đăng ký hồ sơ đã được các chiến sĩ hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục đơn giản, rõ ràng, mẫu đơn thay đổi chút ít, hồ sơ nộp khá nhanh. Lệ phí cấp đổi trực tiếp là 135.000 đồng, còn trực tuyến là 115.000 đồng.

Một chiến sĩ CSGT cho hay, sau khi tiếp nhận hồ sơ, CSGT sẽ nhập lên hệ thống, chụp hình xong sẽ chuyển về trụ sở chính ở 252 Lý Chính Thắng để làm phôi GPLX. Đến hẹn, người dân quay lại để nhận giấy phép mới.

Linh động trong điều kiện thực tế

Bên cạnh đó, một số trường hợp được chiến sĩ CSGT hướng dẫn trở lại thực hiện thủ tục, nộp hồ sơ cấp đổi GPLX trong tuần tiếp theo.

Sáng 1.3, ngày đầu lực lượng Công an TP.HCM chính thức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại địa chỉ 111 Tân Sơn Nhì, anh Nguyễn Kim Duy cho hay, anh đến làm thủ tục cấp lại GPLX nhưng được thông báo quay lại vào tuần sau. Chiến sĩ CSGT giải thích do hiện tại phôi mới, mẫu đơn mới có hạn, trong khi trường hợp của anh Duy thời gian hết hạn GPLX còn khá xa nên hẹn lại, để suất cho những trường hợp cận ngày hết hạn.

Theo CSGT TP.HCM, do hiện tại số lượng phôi mới có hạn, vì vậy trường hợp GPLX của người dân còn thời hạn hơn 10 ngày, CSGT sẽ hẹn người dân quay lại nộp hồ sơ vào tuần sau, chừa suất cho những GPLX có hạn nằm trong thời gian từ 1 - 10 ngày. Đây là giải pháp linh động của lực lượng CSGT trong công tác cấp đổi GPLX.