TP.HCM nghiêm cấm CSGT trục lợi khi xử phạt theo Nghị định 168

Tránh đăng tải thông tin chưa rõ nguyên nhân

UBND TP.HCM cũng giao Sở TT-TT chủ trì, trao đổi các cơ quan báo, đài trên địa bàn đăng tải thông tin chính xác, tích cực về tình hình trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn người dân phản ánh các vấn đề liên quan trên các ứng dụng (nêu trên) hoặc các trang Fanpage do Công an TP.HCM quản lý.

Người dân tránh đăng tải các thông tin, hình ảnh chưa rõ nguyên nhân, nội dung vụ việc trên các trang mạng xã hội để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc gây mất an ninh trật tự.