CSGT TP.HCM: Vượt đèn đỏ, leo vỉa hè có xu hướng gia tăng

Từ đầu tháng 4.2025, trên các nhóm mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng than phiền về tình trạng người tham gia giao thông chạy xe leo vỉa hè, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng quy định... xuất hiện trở lại. Nhiều người còn trích xuất camera hành trình ghi lại các vi phạm này để nhắc nhở chủ xe.

Theo ghi nhận tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu và một số ngã tư có đèn tín hiệu giao thông... khi chờ đèn đỏ, một số người chạy xe máy lên vỉa hè. Một số giao lộ không có đèn cho xe máy rẽ phải, người đi xe máy cũng rẽ và đổ tại... thói quen.

Lực lượng CSGT TP.HCM đánh giá tình trạng vi phạm giao thông có xu hướng gia tăng trở lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) nhìn nhận, kể từ sau khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX) được ban hành, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm và tai nạn giao thông giảm đáng kể.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ghi nhận cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông có dấu hiệu giảm sút, tình trạng vi phạm các lỗi như điều khiển xe lưu thông trên hè phố và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông đang có xu hướng gia tăng trở lại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này.

Theo đó, CSGT tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, các giao lộ phức tạp và những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, trong 2 ngày 10 - 11.4 CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 54 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và 39 trường hợp điều khiển xe lưu thông trên hè phố.

CSGT TP.HCM xử phạt hơn 21.000 trường hợp vi phạm trong 10 ngày đầu tháng 4.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo số liệu từ 1.4 đến 10.4, CSGT TP.HCM kiểm tra, phát hiện xử lý 21.618 trường hợp vi phạm. CSGT tạm giữ 10 ô tô, 6.534 xe máy, 100 phương tiện khác; CSGT tước GPLX 1.758 trường hợp, trừ điểm GPLX 2.741 trường hợp.

Trong đó, CSGT đã lập biên bản phạt hơn 4.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 44 trường hợp vi phạm ma túy, hơn 3.000 trường hợp vi phạm tốc độ; 138 trường hợp vi phạm sử dụng điện thoại khi lái xe; 379 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm...

"Nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương, duy trì xây dựng, hình thành thói quen, văn hóa giao thông cho người dân, Phòng CSGT sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và điều khiển xe đi trên hè phố", đại diện PC08 thông tin.

CSGT TP.HCM khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông để góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.