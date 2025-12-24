Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dân bức xúc vì rác thải hôi thối 'bủa vây' cầu Ông Bé, TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
24/12/2025 05:03 GMT+7

Tình trạng xả rác bừa bãi tại khu vực cầu Ông Bé, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Từ tháng 7.2025 đến nay, người dân sống quanh khu vực đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giao với đường 9A, khu dân cư Him Lam) và cầu Ông Bé, thuộc xã Bình Hưng thường xuyên sống trong cảnh hôi thối do nạn đổ trộm rác thải

Rác thải chất cao tận lan can cầu

Theo ghi nhận, tại khu vực cầu Ông Bé, rác thải đủ loại từ rác sinh hoạt đến xà bần vứt chất thành đống cao từ 4 - 5 m, tràn từ lòng kênh lên đến tận lan can cầu, gây ách tắc dòng chảy và bốc mùi nồng nặc.

Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 1.

Rác thải tràn ngập bên hông cầu Ông Bé và tràn xuống lòng kênh

ẢNH: TRẦN KHA

Bà H., một người dân thường xuyên đi tập thể dục qua khu vực này bức xúc: "Hồi trước ở đây có biển 'Xin đừng đổ rác' nhưng họ vẫn cứ đổ. Cứ sáng sớm dậy là thấy rác chất đống, xe rác dọn không xuể. Có hôm tôi còn thấy cả xe ba gác chở đầy rác thản nhiên đổ xuống kênh rồi phóng đi mất".

Chung nỗi khổ, ông V. (ở gần cầu Ông Bé) chia sẻ: "Đa số họ đổ trộm vào ban đêm hoặc rạng sáng nên rất khó bắt quả tang. Cứ 1 - 2 ngày lại thấy có người đến dọn nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mùi hôi thối bốc lên mỗi khi trời nắng hay gió lùa thực sự là nỗi ám ảnh đối với chúng tôi".

Nhân viên vệ sinh "bất lực" vì bị đe dọa

Ông Phạm Văn Tùng, Phó giám đốc Công ty Đô thị xanh (nhà thầu của Phú Mỹ Hưng), cho biết trước đây tần suất thu gom rác tại đường Nguyễn Văn Linh là 1 lần/tuần, nhưng nay đã phải tăng lên 2 lần/tuần mà vẫn không xuể.

Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 2.
Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 3.
Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 4.
Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 5.

Rác thải vứt tràn lan trên đường Nguyễn Văn Linh và khu vực bên hông cầu Ông Bé, dưới lòng kênh

ẢNH: TRẦN KHA

"Lượng rác năm nay nhiều đột biến. Chúng tôi đã phối hợp với xã tuần tra nhưng rất khó bắt gặp vì họ thường đổ vào đêm khuya", ông Tùng cho biết.

Đáng chú ý, các nhân viên trực tiếp quét dọn trên tuyến đường này cho biết họ thường xuyên bị các đối tượng đổ trộm rác đe dọa. Một nhân viên vệ sinh chia sẻ: "Mình vừa lượm sạch xong là họ lại xả ra. Thấy họ đổ cũng không dám nói, nói là bị họ chửi, thậm chí đòi hành hung nên chúng tôi chỉ biết ngậm ngùi dọn tiếp".

Xử phạt qua camera, thưởng "nóng" người phản ánh

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Biện Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, xác nhận đã nắm được thông tin về bãi rác tự phát trên đường Nguyễn Văn Linh, dưới chân cầu Ông Bé. Ông Toàn cho hay rác tại đây có thể do người dân vãng lai vứt bỏ hoặc từ nơi khác trôi về theo dòng nước.

Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 6.

Rác tràn ngập bên hông cầu

ẢNH: TRẦN KHA

Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 7.

Rác thải chất thành đống cao từ mặt nước lòng kênh đến tận lan can cầu

ẢNH: TRẦN KHA

Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 8.

Rác thải nhựa nằm dưới lòng kênh gây ô nhiễm, cản trở dòng chảy

ẢNH: TRẦN KHA

Rác thải bủa vây cầu Ông Bé: Dân bức xúc, chính quyền sẽ 'phạt nguội' qua camera - Ảnh 9.

Những giỏ nhựa dày đặc dưới lòng kênh

ẢNH: TRẦN KHA

Về giải pháp căn cơ, lãnh đạo xã Bình Hưng khẳng định thời gian tới, xã sẽ rà soát lại hệ thống camera khu vực này để tiến hành phạt nguội các hành vi xả rác bừa bãi. Đối với những vị trí chưa có camera, xã sẽ xem xét trang bị thêm hoặc tận dụng camera từ các doanh nghiệp, hộ dân lân cận làm cơ sở xử lý.

Đặc biệt, UBND xã Bình Hưng cũng sẽ thực hiện chế độ khen thưởng "nóng" cho các lực lượng và người dân phát hiện, cung cấp thông tin chính xác về các đối tượng đổ trộm rác để xử lý nghiêm theo quy định.

