Thời sự Dân sinh

Nhiều vụ đổ trộm rác thải, xà bần ở Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/10/2025 20:25 GMT+7

Liên tiếp trong những ngày qua, Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về môi trường P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã 'mật phục' bắt hàng loạt vụ đổ trộm rác thải, xà bần…

Chiều nay 13.10, Tổ kiểm tra xử lý hành chính vi phạm về môi trường của UBND P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã mật phục, "bắt nóng" hàng loạt vụ đổ trộm rác thải trên địa bàn phường, ngăn chặn triệt để hành vi đổ rác, vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định,

Đà Nẵng: Tổ phản ứng nhanh 'bắt nóng' hàng loạt vụ đổ trộm rác thải, xà bần - Ảnh 1.

Xe tải đổ trộm rác thải là phế liệu xây dựng bị bắt quả tang tại khu vực gần cầu Thuận Phước

ẢNH: UBND P.SƠN TRÀ

Cụ thể, vào cuối giờ chiều nay, tổ công tác đã xử lý các vụ vi phạm về môi trường tại các tuyến đường Nguyễn Đình Hoàn, Thành Vinh 4, Hoàng Sa… Trong số đó, có xe tải đổ trộm rác thải là phế liệu xây dựng bị bắt quả tang tại khu vực gần cầu Thuận Phước.

Trước đó, UBND P.Sơn Trà đã thành lập Tổ kiểm tra, xử lý liên ngành hoạt động 24/7, phối hợp giữa Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Công an phường, lực lượng an ninh và Phòng Kinh tế – Hạ tầng.

Đà Nẵng: Tổ phản ứng nhanh 'bắt nóng' hàng loạt vụ đổ trộm rác thải, xà bần - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng P.Sơn Trà ráo riết xử lý hành vi đổ trộm rác thải

ẢNH: UBND P.SƠN TRÀ

Mục tiêu tập trung vào các khu vực thường xuyên bị rác thải, xà bần tái lấn chiếm như đường Nguyễn Huy Chương, Ngô Quyền, Lê Đức Thọ, khu vực chân cầu Thuận Phước và quanh chùa Sơn Trà.

Chỉ trong 5 ngày cao điểm (1 – 5.10), lực lượng chức năng đã thu gom hơn 32 tấn rác, xóa các "điểm đen" ô nhiễm, xử phạt 5 trường hợp đổ trộm xà bần với tổng số tiền 1,5 triệu đồng, ngăn chặn hơn 10 vụ vi phạm và tạm giữ 3 phương tiện. Đồng thời, tổ công tác cũng lập danh sách hơn 20 điểm tập kết rác tự phát trên toàn địa bàn để xử lý.

Đà Nẵng: Tổ phản ứng nhanh 'bắt nóng' hàng loạt vụ đổ trộm rác thải, xà bần - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện là tang vật vi phạm bị tạm giữ

ẢNH: UBND P.SƠN TRÀ

Trong hai ngày 4 – 5.10, hơn 100 cán bộ, công nhân và người dân ra quân tổng dọn vệ sinh, san gạt, thu gom và vận chuyển toàn bộ rác thải về bãi Khánh Sơn.

Sau thành công bước đầu, Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm cam kết duy trì công tác mật phục giám sát 24/7 tại các vị trí đã dọn dẹp với mục tiêu là ngăn chặn triệt để hành vi tái phạm.

Với tinh thần này, tối 7.10, tổ phản ứng nhanh đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định.

Đà Nẵng: Tổ phản ứng nhanh 'bắt nóng' hàng loạt vụ đổ trộm rác thải, xà bần - Ảnh 4.

Sau đợt cao điểm vào đầu tháng 10, tổ phản ứng nhanh sẽ mật phục để chặn bắt các vụ đổ trộm rác thải

ẢNH: UBND P.SƠN TRÀ

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND P.Sơn Trà, cho hay cùng với tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, Tổ kiểm tra của phường sẽ thực hiện xử lý nghiêm, cương quyết đối với các hành vi đổ trộm rác thải, xà bần. Địa phương xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung giữ vững Sơn Trà xanh - sạch - đẹp.

