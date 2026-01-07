Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xe SH 567.89 bị tịch thu, có mất biển số định danh: Cục CSGT giải đáp

Vũ Phượng
Vũ Phượng
07/01/2026 06:30 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa tịch thu xe SH biển số 567.89, nhiều người thắc mắc trường hợp này chủ xe có bị mất luôn biển số đẹp gắn trên xe. Cục CSGT lên tiếng giải đáp.

Mới đây, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa tịch thu xe SH biển số 567.89 vì người điều khiển có hành vi buông 2 tay khi lái xe.

CSGT đã xác định, người điều khiển xe buông 2 tay là N.L.M.A (sinh năm 2009, ở Long Thành, Đồng Nai). Vào thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, M.A chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị phạt cảnh cáo. Người đứng tên trên giấy đăng ký xe bị phạt 9 triệu vì giao xe cho người không đủ điều kiện.

- Ảnh 1.

Xe máy SH biển số 567.89 bị tịch thu theo quy định của Nghị định 168/2024 vì người điều khiển có hành vi buông 2 tay

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo quy định của Nghị định 168/2024, CSGT sẽ tịch thu chiếc SH này. Điều này khiến nhiều người thắc mắc liệu biển số đẹp 567.89 có bị tịch thu cùng chiếc xe?

Tịch thu xe có bị mất biển số?

Theo đại diện Cục CSGT, hành vi buông 2 tay khi lái xe theo Nghị định 168/2024 sẽ bị tịch thu phương tiện; còn biển số xe 5 chữ số đã được định danh nên không bị mất theo xe.

Xe SH 567.89 bị tịch thu, có mất biển số định danh: Cục CSGT giải đáp

Khi phương tiện bị tịch thu hoặc trong trường hợp xe bị mất cắp, chủ phương tiện có trách nhiệm khai báo với cơ quan đăng ký xe. Sau đó, biển số sẽ được thu hồi và đưa về kho số, thực hiện đúng theo quy trình quản lý.

Biển số có 5 chữ số đã định danh sẽ được giữ lại cho chủ xe trong 5 năm - Ảnh 2.

Biển số có 5 chữ số đã định danh sẽ được giữ lại cho chủ xe trong 5 năm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nếu trong 5 năm chủ xe không sử dụng lại biển số này thì biển sẽ được đưa về kho số chung. Trường hợp chủ xe mua phương tiện khác và làm thủ tục đăng ký trong thời hạn quy định, biển số định danh sẽ được gắn lại cho xe mới.

"Tóm lại, số trên biển số xe không bị tịch thu theo xe vì đã được định danh. Thủ tục xử lý tương tự như trường hợp xe bị mất cắp, chủ xe chỉ cần thực hiện đầy đủ việc khai báo với cơ quan đăng ký xe", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Đại diện Cục CSGT cũng cho hay, đối với xử lý vi phạm, tịch thu xe là một hình thức xử phạt riêng, không đồng nghĩa với việc phải nộp tiền phạt. Tuy nhiên, với các hành vi vi phạm khác có quy định xử phạt tiền, người vi phạm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

- Ảnh 3.

Các hành vi bị tịch thu xe theo Nghị định 168/2024 thì chủ phương tiện có trách nhiệm khai báo với cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt, cơ quan chức năng sẽ tạm dừng các thủ tục liên quan đến đăng ký phương tiện, đồng thời không giải quyết cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm cho đến khi người vi phạm thực hiện xong nghĩa vụ theo quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại diện Cục CSGT cũng lưu ý, đường phố không phải là nơi vui chơi. Những hành vi vi phạm trật tự giao thông, đặc biệt là các hành vi mang tính phô trương, quay clip đăng mạng xã hội để "câu like, câu view", tùy theo tính chất, mức độ, có thể bị xem xét xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

Biển số định danh là gì?

Biển số định danh là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, với đầy đủ ký hiệu, seri, màu sắc và kích thước theo quy định.

Với công dân Việt Nam, biển số được quản lý theo số định danh cá nhân; người nước ngoài theo số định danh do hệ thống xác lập hoặc số thẻ thường trú, tạm trú, giấy tờ hợp pháp. Tổ chức được quản lý theo mã định danh điện tử, mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Khi xe hết niên hạn, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số định danh sẽ được CSGT thu hồi và giữ lại cho chủ xe trong 5 năm để đăng ký cho phương tiện khác; quá thời hạn này, biển số được đưa vào kho số chung.

Trường hợp chuyển nơi cư trú hoặc trụ sở sang tỉnh, thành khác, chủ xe được giữ nguyên biển số định danh, không phải đổi biển.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận