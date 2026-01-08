Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lãnh đạo CSGT TP.HCM lên tiếng về bất cập tại làn đường riêng cho xe đạp

Vũ Phượng - Uyển Nhi
08/01/2026 15:56 GMT+7

Lãnh đạo CSGT TP.HCM cho biết đã ghi nhận một số phản ánh về bất hợp lý làn đường riêng cho xe đạp. Đơn vị này sẽ phối hợp Sở Xây dựng giải quyết ngay tuần sau.

Chiều 8.1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã ghi nhận ý kiến của người dân về một số điểm bất hợp lý tại làn đường riêng cho xe đạp trên tuyến Mai Chí Thọ.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, TP.HCM đi đầu cả nước về việc có làn đường dành riêng cho xe đạp phục vụ người dân có nhu cầu luyện tập thể thao, di chuyển trên đường.

CSGT TP.HCM: Có một số bất cập ở làn đường riêng cho xe đạp, sẽ giải quyết - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo

ẢNH: DIỆU MI

Sau hơn 1 tuần chính thức đưa làn đường riêng cho xe đạp đi vào vận hành, lực lượng chức năng ghi nhận có một số người đi xe máy đã chạy vào làn đường này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT TP.HCM đã tập trung tuyên truyền vận động người dân chấp hành luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng vẫn ghi nhận những người cố tình vi phạm. Do đó, CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong tuần qua, CSGT Cát Lái đã lập biên bản xử lý gần 100 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, làn đường riêng cho xe đạp trên tuyến Mai Chí Thọ được Ban Giám đốc Công an TP.HCM rất quan tâm, người dân cũng có những ý kiến phản ánh khi làn đường đi vào hoạt động.

CSGT TP.HCM: Có một số bất cập ở làn đường riêng cho xe đạp, sẽ giải quyết - Ảnh 2.

Xe máy lưu thông vào làn đường ưu tiên xe đạp trên Mai Chí Thọ

ẢNH: DIỆU MI

Vì vậy, PC08 và Sở Xây dựng TP.HCM sẽ họp vào tuần tới, xem xét phân luồng làn đường riêng cho xe đạp để tổ chức giao thông hợp lý hơn. Theo Phó trưởng phòng CSGT, các đơn vị đang nghiên cứu một số ý kiến về ưu tiên cho xe đạp theo khung thời gian, đặt dải phân cách mềm để hạn chế va chạm...

"TP.HCM là nơi đầu tiên trên cả nước có làn đường riêng cho xe đạp. Sắp tới, TP.HCM sẽ nghiên cứu nhân rộng làn đường này trên một số tuyến đường đủ điều kiện để làm đẹp thành phố, giúp người đi xe đạp lưu thông an toàn", ông Bình nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT TP.HCM khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của biển báo hiệu khi lưu thông. Lực lượng cũng kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh người chạy xe máy cố tình đi vào làn đường riêng cho xe đạp, CSGT sẽ trích xuất để phạt nguội.

Thực tế, trên tuyến Mai Chí Thọ có những đoạn làn đường riêng cho xe đạp xẻ vỉa hè, có biển báo. Tại một số đoạn đi qua cầu, Sở Xây dựng đã sơn màu đỏ kèm biển báo "làn đường ưu tiên cho xe đạp".

Về luật, các xe máy lưu thông vào làn đường ưu tiên này không vi phạm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người đi xe máy nên chủ động nhường đường cho người đi xe đạp tại làn ưu tiên.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, có những đoạn đường kẻ làn ưu tiên cho xe đạp quá hẹp nên xe máy bắt buộc phải lưu thông vào làn này trong giờ cao điểm. Một số ý kiến cũng đề xuất nên ưu tiên cho xe đạp theo khung giờ vì không phải lúc nào cũng có người đạp xe đi tập thể dục.

CSGT TP.HCM: Có một số bất cập ở làn đường riêng cho xe đạp, sẽ giải quyết - Ảnh 3.

Xe ô tô, xe máy đông đúc vào giờ cao điểm trên đường Mai Chí Thọ

ẢNH: DIỆU MI

Làn đường riêng cho xe đạp trên trục Mai Chí Thọ được đầu tư với kỳ vọng hình thành không gian lưu thông an toàn, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1) dài gần 6 km, rộng từ 1,5 - 2 m, được thiết kế tách biệt với làn xe cơ giới và khu vực người đi bộ. Làn xe đạp có vạch sơn đỏ liên tục, vận tốc thiết kế 20 km/giờ, được bố trí kéo dài qua các giao lộ để dễ nhận biết, nhường đường.

Trên toàn tuyến được lắp đặt hệ thống chiếu sáng riêng, biển báo cấm xe máy tại các đoạn cải tạo trên vỉa hè; trường hợp xe máy đi vào làn đường này sẽ bị xử phạt theo quy định. Dự án có tổng mức đầu tư 14,2 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch khoảng 1 tháng.

Tin liên quan

Xe máy đi vào làn ưu tiên xe đạp ở TP.HCM có bị CSGT xử phạt?

Xe máy đi vào làn ưu tiên xe đạp ở TP.HCM có bị CSGT xử phạt?

Mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh xe máy đi vào làn ưu tiên xe đạp trên tuyến Mai Chí Thọ ở TP.HCM gây tranh cãi, liệu CSGT có xử phạt?

CSGT phạt hàng loạt xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp ở TP.HCM

Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM sắp hoàn thiện: Người dân hào hứng trải nghiệm sớm

Khám phá thêm chủ đề

làn đường riêng cho xe đạp CSGT CSGT TP.HCM thượng tá Nguyễn Văn Bình Mai Chí Thọ làn xe đạp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận