Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM từ 0 giờ ngày 9.1

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ giải HCMC Marathon lần thứ 8 năm 2026. Người dân cần chú ý những tuyến đường cấm xe để chủ động lộ trình khi tham gia giao thông.

Cấm xe đường Lê Duẩn

Tại khu vực xuất phát các cự ly 10 km, 21 km và 42,195 km, từ 0 giờ ngày 9.1 đến 24 giờ ngày 12.1, CSGT cấm xe lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Pasteur và Pasteur - Công xã Paris (phường Sài Gòn).

Lộ trình thay thế: Người dân có thể di chuyển theo các hướng Hàn Thuyên - Công xã Paris - Lê Duẩn hoặc Alexandre de Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn để tránh khu vực tổ chức giải.

Riêng trong ngày diễn ra giải 11.1, để bảo đảm việc đi lại buổi sáng của người dân, lực lượng chức năng hướng dẫn các hướng lưu thông tránh như:

Hướng 1: Lê Lợi - Pasteur - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Minh Khai, hoặc Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh.

Hướng 2: Pasteur - Nguyễn Du - Trương Định - Điện Biên Phủ, đi về các khu vực Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Tân Định, Gia Định, Phú Nhuận, sân bay Tân Sơn Nhất…

Cấm xe 2 bánh trên làn hỗn hợp ven bờ sông đường Võ Văn Kiệt

Trên tuyến Võ Văn Kiệt (làn hỗn hợp ven bờ sông), đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến hầm vượt sông Sài Gòn, từ 3 giờ đến 9 giờ 30 ngày 11.1, CSGT tạm thời cấm xe 2 bánh lưu thông theo hướng từ Nguyễn Văn Cừ đi hầm Thủ Thiêm.

Lộ trình thay thế: Người dân rẽ vào các tuyến Trần Hưng Đạo tại An Bình, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Văn Cừ… để tiếp tục di chuyển vào khu vực trung tâm.

Hạn chế phương tiện trên toàn bộ lộ trình giải chạy

Trong thời gian diễn ra giải, các phương tiện bị hạn chế lưu thông trên các tuyến đường thuộc lộ trình marathon như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Siêu, Thái Văn Lung, Cao Bá Quát, Đồng Khởi, Tôn Thất Đạm, Nguyễn Hữu Cảnh...

Người tham gia giao thông được hướng dẫn đi vào phần đường còn lại và chấp hành theo điều tiết của lực lượng CSGT nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thời gian, lộ trình từng cự ly:

Marathon 42,195 km : Xuất phát lúc 3 giờ, đóng đường lúc 9 giờ 30, ngày 11.1. Xuất phát và về đích tại Công viên 30 Tháng 4 - đường Lê Duẩn, chạy qua các tuyến trung tâm TP.HCM và TP.Thủ Đức cũ.

: Xuất phát lúc 3 giờ, đóng đường lúc 9 giờ 30, ngày 11.1. Xuất phát và về đích tại Công viên 30 Tháng 4 - đường Lê Duẩn, chạy qua các tuyến trung tâm TP.HCM và TP.Thủ Đức cũ. Bán Marathon 21 km : Xuất phát lúc 3 giờ 30, đóng đường lúc 7 giờ, ngày 11.1. Lộ trình rút gọn, vẫn đi qua nhiều trục đường chính như Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Ba Son…

: Xuất phát lúc 3 giờ 30, đóng đường lúc 7 giờ, ngày 11.1. Lộ trình rút gọn, vẫn đi qua nhiều trục đường chính như Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Ba Son… Cự ly 10 km: Xuất phát lúc 4 giờ 15, đóng đường lúc 6 giờ 15, ngày 11.1. Lộ trình chủ yếu quanh khu vực trung tâm, quận 1 cũ và quận 4 cũ.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải.

Căn cứ tình hình thực tế, CSGT sẽ linh hoạt điều chỉnh phân luồng nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.