CSGT TP.HCM phủ kín camera AI năm 2026: Các lỗi sẽ bị phạt nguội nhiều nhất

Sau thời gian tăng cường phạt nguội qua camera giám sát và camera AI, CSGT TP.HCM ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều tuyến đường. Theo kế hoạch, năm 2026, CSGT TP.HCM sẽ phủ kín camera giám sát, mở rộng camera AI để nâng cao ý thức của người dân.

Camera AI hoạt động 24/7 và có thể phát hiện nhiều vi phạm cùng lúc ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT TP.HCM sẽ phủ kín hệ thống camera

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, năm 2026, PC08 đặt mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và giải quyết triệt để tình trạng ùn ứ giao thông.

Theo đó, CSGT sẽ xử lý nghiêm các lỗi vi phạm theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" với các lỗi gồm:

Vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích: Duy trì các chốt kiểm tra thường xuyên và đột xuất vào các khung giờ cao điểm, các khu vực gần nhà hàng, quán ăn, quán bar...

Duy trì các chốt kiểm tra thường xuyên và đột xuất vào các khung giờ cao điểm, các khu vực gần nhà hàng, quán ăn, quán bar... Vi phạm tốc độ: Tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên các tuyến quốc lộ, cửa ngõ và các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn;

Tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên các tuyến quốc lộ, cửa ngõ và các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn; Đi không đúng phần đường, làn đường, đường cấm: Sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống giám sát nhằm phát hiện hành vi đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi trên vỉa hè;

Sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống giám sát nhằm phát hiện hành vi đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi trên vỉa hè; Vi phạm về tải trọng và "cơi nới" thành thùng: Kiểm soát chặt chẽ các xe tải nặng, xe container lưu thông ra - vào thành phố, tập trung tại các khu vực cửa ngõ, khu công nghiệp, cảng...;

Kiểm soát chặt chẽ các xe tải nặng, xe container lưu thông ra - vào thành phố, tập trung tại các khu vực cửa ngõ, khu công nghiệp, cảng...; Chuyên đề vận tải hành khách: nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng, phương tiện vận tải hàng hóa, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm;

nhất là xe chở học sinh, công nhân viên, xe hợp đồng, phương tiện vận tải hàng hóa, xe chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm; Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông: trực tiếp tuần tra kiểm soát và xử lý qua Hệ thống camera giám sát.

Lãnh đạo PC08 cho biết, lực lượng CSGT sẽ đẩy mạnh phạt nguội và ứng dụng công nghệ trong phát hiện và xử lý vi phạm.

Hệ thống camera AI sẽ được lắp bổ sung tại các giao lộ trong năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

"CSGT sẽ phủ kín hệ thống camera giám sát, nâng cấp và mở rộng camera AI tại các giao lộ trọng điểm và các tuyến quốc lộ, đường huyết mạch nối với các tỉnh giáp ranh. Tăng cường phạt nguội để nâng cao ý thức tự giác của người dân, giảm bớt sự hiện diện trực tiếp của CSGT trên đường nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả răn đe", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM chia sẻ.

Phạt nguội hiệu quả thế nào?

Theo kế hoạch, năm 2026, lực lượng CSGT TP.HCM sẽ tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.

CSGT cũng tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát để phát hiện vi phạm.

100% hình ảnh vi phạm do camera AI gửi về đều qua cán bộ lọc lại trước khi ra quyết định ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo CSGT, camera AI đã tạo ra một cuộc cách mạng về phương thức làm việc, chuyển đổi từ mô hình "thủ công, sức người" sang mô hình công nghệ, dữ liệu. Việc xử lý vi phạm qua hình ảnh giúp minh bạch, hình ảnh rõ ràng, giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa người thực thi công vụ và người dân, bảo đảm khách quan, công bằng.

Từ khi CSGT tăng cường phạt nguội và xử lý vi phạm qua camera AI, ý thức người dân cũng dần thay đổi. Tại các giao lộ, người dân hình thành thói quen chấp hành ngay cả khi không có CSGT.

"Camera AI là giải pháp hiệu quả để giải quyết bài toán giao thông tại TP.HCM. Tuy nhiên, khi áp dụng CSGT sẽ không thể phó mặc hoàn toàn cho máy, 100% hình ảnh vi phạm do camera AI gửi về đều phải qua cán bộ tại trung tâm lọc lại trước khi trích xuất dữ liệu xử phạt để bảo đảm tính chính xác khi ra quyết định xử phạt", lãnh đạo PC08 thông tin.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi người dân hãy là một hạt nhân tích cực trong việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.